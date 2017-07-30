به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری شین هوا، ماریه اگنس وِوِ، مدیر کل بخش هلیکوپتر ایرباس در چین، در مصاحبهای به شینهوا گفت: چین بازاری پویا با ۲۰ درصد رشد سالیانه دارد و برای بازار هلیکوپترهای ایرباس حتی پتانسیلی بیش از این هم وجود دارد.
او اضافه کرد: «ایرباس هلیکوپترز» در نظر دارد با چین که بزرگترین بازار این شرکت است و شریک مهمی در همکاریهای صنعتی است یک شراکت ایجاد کند.
او گفت: «ایرباس هلیکوپترز» آماده میشود که با طیف کاملی از هلیکوپترها که تقریبا هر سایز و عملکردی را پوشش میدهند، تقاضای رو به افزایش چین را تامین کند.
این شرکت با در اختیار داشتن ۴۷ درصد کل بازار جهانی در صنعت تولید هلیکوپتر غیر نظامی، در جهان پیشتاز است.
سال گذشته این شرکت با تحویل ۳۵ هلیکوپتر غیر نظامی به چین، این کشور را به بزرگترین بازار این صنعت، از لحاظ تعداد سفارش سالیانه، تبدیل کرد.
پیشبینی میشود در ۱۰ سال آینده چین ۱۰۰ هلیکوپتر و هواپیما برای آتشنشانی جنگلهای خود خریداری کند که نیمی از آنها هلیکوپترهای نیمه سنگینی هستند که دارای توانایی حمل مخازن آب و فعالیت در مناطق مرتفع میباشد.
چین صنعت هوانوردی کلی خود را با تمرکز به هلیکوپترهای غیر نظامی توسعه خواهد داد و انتظار میرود ارزش این بازار به ۱ تریلیون یوآن (معادل ۱۴۷.۲ میلیارد دلار آمریکا) برسد.
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