به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین دوایی در مراسم افتتاح پارک تخصصی علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات که صبح یکشنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر علوم تحقیقات فناوری برگزار شد، بابیان اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی را در بخش فناوری شاهد هستیم، اظهار کرد: باید روندهای فنّاوری در حوزه «آی.سی.تی» موردتوجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه امروزه اصطلاح اینترنت اشیاء بارها مطرح‌شده تا مشکلات عظیم حوزه محیط‌زیست، آب، صنعت و کشاورزی به‌نوعی برطرف شود، افزود: چشیدن طعم برخورداری از اینترنت توسط کم برخوردار با توجه به این بخش امکان‌پذیر می‌شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: فنّاوری مبتنی بر «ال.تی.ای» در کشور جمهوری اسلامی ایران روند رو به رشدی دارد.

دوایی بابیان اینکه خلق سرویس‌های خلاقانه برای حفظ درآمد و بهره‌مندی شهروندان در حوزه‌های یادشده برطرف می‌شود، گفت: امید است این پارک به شبکه‌های شرکت‌های بزرگ دنیا در آینده‌ای نزدیک متصل شود تا دریچه‌ای به سمت طبقه خلاق کشور گشوده شود.