نخستین پارک علمی فناوری اطلاعات در کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پارک علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان معتبرترین مرکز توسعه کسب و کار حوزه ICT و با هدف استقرار و همکاری شرکت های داخلی و بین المللی راه اندازی شده است.

این پارک به وسعت ۲۴ هکتار توسط وزارت ارتباطات احداث شده که در حال حاضر ۱۸ هزار متر مربع ساختمان قابل بهره برداری دارد و طی برنامه زمان بندی قرار است تا خرداد ۹۷ در تراز بناهای فاخر اداری بازسازی شود و در اختیار شرکت های متقاضی قرار گیرد.

مطابق با برنامه سوم توسعه تاسیس پارک فناوری اطلاعات مطرح شده بود و امروز این پارک توسط وزارت ارتباطات به بهره برداری رسیده است. قرار است تا سال ۱۴۰۰، ۵۴ شرکت در این پارک مستقر شوند که از امروز نخستین فراخوان عمومی برای استقرار شرکت های متقاضی اعلام عمومی می شود.

پارک علم و فناوری اطلاعات در کیلومتر ۲۶ کرج واقع شده است و توسعه شرکت های جوان و رسیدن به شرکتی با درآمد سالانه ۵ میلیارد تومان، اجرای طرح های نوآوری باز، مهاجرت معکوس استعدادهای ایرانی ساکن از خارج و حفظ استعدادهای برتر از برنامه های این پارک اعلام شده است.

در مراسم راه اندازی پارک علم و فناوری ICT علاوه بر محمود واعظی وزیر ارتباطات، محمد فرهادی وزیر علوم و نمایندگان استان البرز و معاونان وزارت ارتباطات نیز حضور دارند.