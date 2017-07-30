کنفرانس حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی در ایوانکی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنفرانس حمایت پیشگیرانه قضایی از اقتصاد مقاومتی صبح یکشنبه در حالی با حضور محمد باقر الفت معاون قوه قضائیه در ایوانکی آغاز شد که آموزش رسالت های قضایی در حوزه مسئولیت اقتصادی، راه های پیشگیری از عدم تحقق شعار سال و همچنین چالش های پیش روی این مقوله در زمره محورهای این کنفرانس معرفی شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان در این همایش ضمن اشاره به ضرورت تحقق شعار سال، گفت: باید تلاش شود تا فرهنگ تولید، بازار و بانکداری کشور با هدف تحقق شعار سال مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی به یکدیگر نزدیک شود.

علی دارینی بیان کرد: یکی از مهمترین ظرفیت ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی، بهره گیری از پتانسیل قوه قضائیه در پیشگیری چالش های اقتصاد مقاومتی است که برگزاری چنین کنفرانس هایی به یافتن راه حل های منطقی برای رفع این منظور کمک می کند.

رئیس دادگاه بخش ایوانکی نیز در این نشست گفت: امروزه در بدنه مدیریتی کشور همچون کشورهای توسعه یافته در تمامی سطوح، نیازمند آموزش ادبیات جرم شناسی است.

علی ملکی بیان کرد: آمارها حکایت از آن دارد که جرائم در شهرکهای صنعتی به زیر سه درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، و پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف قوه قضائیه است که بر محور اقدامات پیشگیرانه محقق می شوند.

پیش از این کنفرانس، از شهرک صنعتی ایوان کی بازدید به عمل آمد.