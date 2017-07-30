نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به اربعین ۹۶، تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت های رفاهی در مرز مهران و استان برای زائران اربعین اندیشیده شده است.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه مرز مهران به عنوان مهمترین مرز زمینی کشور در ایام اربعین شناخته می شود، استقرار امکانات و رفع مشکلات سال گذشته بسیار ضروری است.

دلخواه اضافه کرد: آماده کردن نمازخانه‌ها، راهدارخانه‌ها و مجتمع‌های رفاهی و تجهیز آنها برای اربعین در دستور کار جدی است.

وی تصریح کرد: رفع مشکل آب که در سال گذشته به یک معضل تبدیل‌شده بود برای اربعین امسال حتما اصلاح می شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان ایلام با اشاره به اینکه ۹۶ گیت در پایانه مرزی مهران برای تردد زوار اندیشیده شده است، گفت: مشکلات سالن پایانه مرزی مهران نیز در حث امکانات حل می شود.