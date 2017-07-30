سالن چند منظوره کتابخانه «ولایت» قرچک راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کاراندیش مروستی، صبح یکشنبه در حاشیه سفر به شهرستان قرچک، در خصوص دستاوردهای این سفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راه اندازی سالن «بلک باکس» در شهرستان قرچک یکی از اقداماتی بود که برای انجام آن برنامه ریزی شد.

وی افزود: سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز نیاز به تجهیز دارد، که هماهنگی های لازم برای تجهیز آن انجام شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تجهیز سالن کتابخانه ولایت برای استفاده به عنوان یک سالن چند منظوره و راه اندازی یک الی دو مرکز فرهنگی در روستاهای شهرستان قرچک به عنوان دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این سفر خبر داد.

وی افزود: سالن ولایت می تواند برای اجرای تئاتر و نیز دیگر اهداف مورد استفاده قرار بگیرد و باید از ظرفیت این سالن برای مردم عزیز قرچک بهره کافی را برد.

در این سفر، کاراندیش از مراکز فرهنگی شهرستان قرچک بازدید کرد.

بر اساس این گزارش، مسعود مرسلپور، فرماندار قرچک و بهروز مشتاق، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان، در این سفر حضور داشتند.

شهرستان قرچک در جنوب تهران قرار دارد.