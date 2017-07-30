سطح مسابقات یونیورسیاد بالا است/ شناختی از حریفان نداریم

فریبا جلالیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم بدمینتون دانشجویان دختر برای اعزام به مسابقات دانشجویان جهان، گفت: بدمینتون بازان ما شرایط خوبی دارند و نفرات اول و دوم کشور هستند. پیش از حضور در مسابقات یونیورسیاد، ملی پوشان خود را به بلغارستان اعزام می کنیم و بعد از آن راهی چین تایپه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه سطح مسابقات یونیورسیاد بالا است، گفت: ما هیچ شناختی روی حریفان نداریم. با این حال رنکینگ بدمینتون بازان ما هم خوب است.

سرمربی تیم بدمینتون دانشجویان ایران در پایان درباره شانس مدال آوری این تیم در یونیورسیاد هم گفت: ان شاءالله که بتوانیم مدال هم بگیریم. این اولین بار است که بدمینتون در یونیورسیاد شرکت می کند. اگر بار دوم و سوم ما بود، شرایط و ارزیابی بهتری داشتیم.

مسابقات ورزشی دانشجویان جهان از روز ۲۸ مردادماه تا ۸ شهریور در چین تایپه برگزار می شود.