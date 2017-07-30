مجلس برای جلب اعتماد بخش خصوصی به دولت آمادگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند در مراسم افتتاح پارک تخصصی علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات که صبح یکشنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد، با اشاره به اینکه امروز البرز میزبان سه وزیر است، اظهار کرد: قطب کشاورزی و صنعت برند استان البرز است.

وی بابیان اینکه لقب و قطب سومی تحت عنوان قطب علم و فناوری به استان البرز اختصاص داده‌شده است و البرز به این اسم در کشور شناخته‌شده است، افزود: ورود دانش در بخش صنعت برای صرفه‌جویی در هزینه‌های الزامی است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی توجه به بخش اینترنت در جهان کنونی را مهم اعلام کرد و گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه حائز اهمیت است، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه سبب تسریع دررسیدن به اهداف مدنظر خواهد شد.

کولیوند با تأکید بر اینکه بایستی اعتماد بخش خصوصی به دولت را جلب کنیم، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای تحقق این اهداف و برنامه‌ها به‌موجب جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اعلام می‌دارد.

وی با تأکید بر اینکه بدون شک اقتصاد کشور با دست‌اندازهای موجود با مشکل مواجه خواهد شد، یادآور شد: شکل‌گیری پارک‌های علم و فناوری متعدد در البرز و توجه ویژه به منطقه اقتصادی پیام فضای اقتصادی کشور و استان را متحول خواهد ساخت.