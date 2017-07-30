۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰

۲ غیر نظامی در تیراندازی نیروهای هندی در «کشمیر» کشته شدند

تیراندازی نیروهای هند در منطقه مورد مناقشه هند و پاکستان منجر به کشته شدن ۲ غیر نظامی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، به دنبال تیراندازی نیروهای هندی در منطقه «تهاب» واقع در «سری نگر» مرکز کشمیرِ تحت کنترلِ هند، ۲ غیر نظامی کشته شدند.

لازم به ذکر است که تنش ها در خطوط مرزی کشمیر بین هند و پاکستان شدت گرفته است و هر روز افرادی در نزدیکی مرزها قربانی این تنش ها می شوند که اکثرا غیر نظامی هستند.

گفتنی است که طبق قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ در خطوط مرزی کشمیر اعلام آتش بس شد و تا ۱۰ سال نیز با موفقیت اجرا شد اما بعد از انتفاضه جدید در کشمیر در سال ۲۰۱۳ این آتش بس نقض شد.

