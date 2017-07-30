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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲

با تصمیم فدراسیون تکواندو؛

تبریز، میزبان جام باشگاه های آسیا و جام فجر ۲۰۱۸

تبریز، میزبان جام باشگاه های آسیا و جام فجر ۲۰۱۸

رئیس فدراسیون تکواندو میزبانی دو رویداد مهم جام باشگاههای آسیا و رقابتهای بین المللی جام فجر در سال آینده میلادی را به تبریز واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدپولادگر که به همراه وزیر ورزش و جوانان برای حضور در جلسه ستاد استانی «تبریز ۲۰۱۸ » راهی تبریز شده با اعلام میزبانی آذربایجان شرقی برای برگزاری دو رویداد بین المللی تکواندو در سال ۲۰۱۸ گفت: با توجه به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت برگزیده گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ و پتانسیل موجود در این شهر در جلسه فوق پیشنهاد میزبانی این دوره از دو رویداد بین المللی تکواندو از سوی فدراسیون مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: آذربایجان شرقی سابقه میزبانی هر دو رویداد را در سال‌های گذشته داشته است. دهمین دوره مسابقات فجر سال ۱۳۷۶ و همچنین سومین دوره مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در سال ۱۳۸۹ در این شهر برگزار شده است.

پولادگر در پایان افزود: استان آذربایجان‌شرقی پتانسیل‌های زیادی در عرصه قهرمان پروری رشته تکواندو دارد و می‌تواند به قطب تکواندو کشور تبدیل شود. امیدوارم برگزاری این دو مسابقه به توسعه و رشد این رشته در استان کمک کرده و باعث پیشرفت بیش از پیش این رشته شود.

کد مطلب 4044892

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