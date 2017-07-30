به گزارش خبرنگار مهر، بمنظوررسیدگی و رفع مشکلات روستائیان بخش الموت شرقی و بازدیداز پروژه های دردرست اقدام صبح یکشنبه نمایندگان قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از روستاهای این بخش بازدید کردند.

در این بازدید داود محمدی و حمیده زرآبادی نمایندگان مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی و علی اکبر متقی فرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ودیگر مسئولین استانی و شهرستانی در روستاهای دینه کوه، باغدشت، شهرک، باغ کلایه، جوتان و یرک از روستاهای بخش الموت شرقی حضور یافتند و از نزدیک در جریان مشکلات روستاهای مذکور قرار گرفتند.

در این بازدید مسئولین ؛ لزوم توجه و نگاه ویژه در برطرف کردن مشکلات مناطق محروم و همچنین رفع مسایل ومشکلات و تسریع در امر خدمت رسانی به مردم خطه الموت را در دستور کار، پیگیری و اجرا قرار دادند.

این بازدید که از ۶ روستای منطقه الموت شرقی انجام شد ساکنین روستاهای مذکور مسایل و مشکلات خود را مطرح که برخی از آنها مرتفع و دستورات لازم صادر شد و برخی دیگر از این درخواستهاو مشکلات جهت پیگیری های بعدی به نمایندگان مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

نمایندگان مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در این بازدید ها یاد آور شدند: جهاد کشاورزی استان قزوین نقش مهم و سازنده ای در راستای خدمت رسانی به روستاییان در زمینه های مختلف؛ تجهیز باغات و مزارع کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری، انتقال آب به مزارع کشاورزی، ایجاد کانال و لوله گذاری و اجرای طرح های کشاورزی در روستاهای استان علی الخصوص منطقه الموت داشته است که جای تقدیر و تشکر دارد.