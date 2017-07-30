به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی در مراسم افتتاح پارک تخصصی علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات که صبح یکشنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، بابیان اینکه خدا را به سبب حضور در استان البرز به‌موجب برگزاری این افتتاحیه شاکر هستم، اظهار کرد: وزیر ارتباطات گام بزرگی در عرصه علم و فناوری برداشته است.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد وزارت علوم توجه به ایجاد زیرساخت‌های لازم در پارک‌های علم و فناوری است، گفت: پارک جامع، پارک استانی علم و فناوری و پارک‌های تخصصی را سه نمونه پارک‌های علم و فناوری در کشور است.

وجود ۴۲ پارک علم و فناوری در کشور

وزیر علوم تحقیقات و فناوری بابیان اینکه پارک‌های تخصصی باید خلق برند و جذب شرکت‌های بزرگ خارجی و داخلی همچنین توسعه فن بازارها را بر عهده‌دارند، گفت: نقش مهم علوم انسانی در پارک و فن بازارها غیرقابل‌انکار است، ترویج علم و فناوری و بازاریابی نقش اساسی را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی افزود: پارک علم و فناوری کنونی در بهبود و ارتقای سطح کیفی محصولات حوزه «آی.سی.تی» نقش اساسی را ایفا می‌کند، نوآوری و فناوری در این عرصه حائز اهمیت است چراکه کسب ثروت و درآمد در کشور را افزایش می‌دهد.

وی با تأکید بر لزوم توجه به ارتباط صنعت و دانشگاه، گفت: توجه به زیرساخت‌ها همچنین تبدیل دانشگاه‌های کنونی به دانشگاه‌های نسل سوم و کارآفرین الزامی و حائز اهمیت است.

وزیر علوم با اعلام اینکه سال ۹۲ بیش از ۳۳ پارک علم و فناوری در کشور وجود داشت که امروز این مهم با رشد ۲۴ درصدی به ۴۲ پارک رسیده است، گفت: مراکز رشد طی این بازه زمانی از ۱۳۶ مرکز به ۱۷۹ مرکز رسیده است.

تشکیل ۶۶ شرکت خطرپذیر در کشور

فرهادی بابیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌ها از ۱۱ شرکت در سال ۹۲ به هزار و ۱۲۶ پارک مستقر در سال جاری رسیده است؛ تصریح کرد: طی چهار ساله اخیر مراکز کارآفرینی از ۵۵ مرکز به ۱۳۰ مرکز افزایش‌یافته است.

وی بیان کرد: میزان صادرات محصولات دانش‌بنیان طی چهار ساله اخیر به رقمی بالغ‌بر ۵۲۵ میلیون دلار رسیده که رقم رو به رشدی است.

وی با اشاره به ارتباط پارک علم و فناوری با صنعت و بابیان اینکه میزان عقد قرارداد در این حوزه از ۵ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است، افزود: تعداد فناوری خلق‌شده در پارک‌ها از ۷۲۷ مورد به ۲ هزار و ۷۸۰ فناوری رسیده است.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به تشکیل شرکت‌های خطرپذیر، اظهار کرد: این مهم در سال ۹۲ تنها ۷ شرکت بوده که اکنون به ۶۶ شرکت خطرپذیر افزایش‌یافته است.