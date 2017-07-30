مهاجرت ورزشکاران نتیجه غفلت متولیان ورزش از قهرمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیف بدری در واکنش به گلایه سریع‌ترین مرد عمودی ایران از وزارت ورزش و کمیته المپیک به دلیل عدم حمایت مالی و استقبال نکردن مسئولان پس از بازگشت وی از مسابقات، گفت: متاسفانه طی سالیان گذشته دیدگاهی در بین مسئولان کشور وجود دارد که بر مبنای آن رشته های انفرادی و غیر المپیکی به غفلت سپرده شده و مورد بی مهری قرار می گیرند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر چند وقت یکبار شاهد گلایه های ورزشکاران و نخبگان ورزشی رشته های انفرادی از بی توجهی های مسئولان هستیم، اظهار کرد: بی مهرها تا جایی ادامه دارد که گاهی اوقات قهرمانان کشورمان به هزینه های شخصی خود به مسابقات اعزام می شوند که جای تعجبب و تامل دارد.

وی ضمن تاکید بر اینکه امروزه کشورهای مختلف حاضر هستند امکانات بسیار مناسبی را در اختیار قهرمانان ایرانی قرار دهند تا این افراد برای کشورشان افتخار کسب کنند، ادامه داد: متولیان حوزه ورزش و دولت باید فکر اساسی به حال این افراد کنند زیرا قرار نیست صرفا به ورزش هایی مانند فوتبال، والیبال و غیره توجه زیاد شود و سایر قهرمانان ورزش کشور مورد غفلت قرار بگیرند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه متاسفانه نگاه سیاسی به حوزه ورزش سبب شده تا معمولا ورزش هایی که می توان بر اساس آن فضای اجتماعی را به سمت منافع افراد سوق داد و طرفدار جمع کرد مورد توجه قرار بگیرند، تصریح کرد: چنین دیدگاهی در حالی رخ می دهد که حتی هزینه حمایت مادی و معنوی از رشته های انفرادی بسیار کمتر از رشته های گروهی مانند فوتبال و غیره است.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید یادآور شد که غفلت مسئولان و متولیان حوزه ورزش از نخبگان و قهرمان ورزشی موجب فراهم شدن زمینه خروج این افراد از کشور خواهد شد از این رو باید تدبیر ویژه ای برای ساماندهی این رشته های ورزشی صورت بگیرد.