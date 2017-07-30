تمرکز ناجا در برخورد با قاچاق کالا مبارزه با باندهای قاچاق است

سردار سیدمجید میراحمدی، در حاشیه اختتامیه طرح امنیت ذولفقار ۹۶ در شرق استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح برای ارتقا امنیت اجتماعی و اخلاقی اجرا شد و بیش از یک هفته در سطح شهرستان های شرق استان تهران به مرکز شهرستان پردیس به اجرا درآمد.

وی افزود: البته تلاش های اطلاعاتی در این طرح از مدت ها قبل، صورت گرفته بود.

جانشین معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که گزارش پایانی این طرح حاکی از موفقیت در مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و باندهای انتقال مواد مخدر و مقابله با اراذل و اوباش وکسانی که قصد اختلال در امنیت اجتماعی دارند، است، گفت: گزارش بسیار خوبی بود از توفیقات این طرح ارائه شد.

وی گفت: بر مبنای خواسته فرمانده معظم کل قوا، بایستی به مبارزه با قاچاق کالا که نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقامتی برعهده دارد، با جدیت انجام شده و ادامه خواهد داشت.

میراحمدی با بیان این که تمرکز اصلی نیروی انتظامی در برخورد با قاچاق کالا، مبارزه با باندهای قاچاق است، گفت: این مبارزه تا از بین رفتن کامل این معضل اقتصادی استمرار پیدا خواهد کرد.

جانشین معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: مسئله مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز بسیار اهمیت دارد و امیدواریم، روز به روز امنیت و آرامش بیشتری را مشاهده کنیم .