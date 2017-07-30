محموله پوشاک قاچاق در بندر دیلم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا اسماعیلی بیان داشت: ماموران انتظامی یک دستگاه خودرو کشنده بونکر گاز، مشکوک به حمل کالای قاچاق را برای بازرسی متوقف کردند.

سرهنگ اسماعیلی اظهار داشت: خودرو مذکور پس از شناسایی توقیف و برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی منتقل شد.

وی افزود: در بازرسی انجام شده مشخص شد محموله قاچاق از نوع پوشاک و وسایل آشپزخانه فاقد مدارک گمرکی به صورت ماهرانه در بونکر گاز جاسازی شده است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه این محموله از شهرستان گناوه بارگیری و در حال انتقال به استان تهران بود، عنوان داشت: برابر نظر کارشناسان ارزش کالای مکشوفه ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است که در این راستا یک نفر دستگیر و به همراه کالای مکشوفه تحویل مراجع قضائی شد.