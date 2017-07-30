به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا در واکنش به اطلاعیه ناوتیپ ذوالفقار منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه درباره اقدام تحریک‌آمیز نیروهای آمریکایی در خلیج فارس مدعی شد که این اقدام حرفه‌ای و ایمن بوده است.

فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا در واکنش به این اطلاعیه ضمن تایید خبر نیروی دریایی سپاه مدعی شد که اقدام آمریکایی‌ها حرفه‌ای و ایمن بوده است.

نیروی دریایی آمریکا همچنین مدعی شد: نیروهای آمریکایی تلاش کردند تا با قایق‌های ایرانی تماس برقرار کنند، اما پاسخی دریافت نکردند. پس از گذشت فاصله کوتاهی از این بالگرد آمریکایی از یک فاصله امن منور پرتاب کرد و پس از آن قایق‌های ایرانی دیگر به ناو نیمیتز نزدیک نشدند.

به گزارش مهر، روز گذشته روابط عمومی ناوتیپ ذوالفقار منطقه‌ چهارم نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با گذشت چند روز از اقدام تحریک‌آمیز یک رزم‌ناو آمریکایی در شمال خلیج فارس که با شلیک دو گلوله‌ هوایی برابر شناور گشتی نیروی دریایی سپاه انجام شد، شناورهای آمریکایی این‌بار در منطقه‌ میانی خلیج فارس اقدام مشابهی را مرتکب شدند. در ساعت ۴ بعد از ظهر جمعه (۶ مرداد) ناو هواپیمابر «نیمیتز» و رزمناو همراهش در حالی که تحت رصد و رهگیری ناوچه‌های موشک‌انداز «ناوتیپ ذوالفقار منطقه‌ چهارم نیروی دریایی سپاه» قرار داشتند، در محدوده‌ نفتی-گازی رسالت اقدام به پرواز بالگرد و نزدیک شدن به شناورهای سپاه کردند.

در ادامه اطلاعیه روابط عمومی ناوتیپ ذوالفقار منطقه‌ چهارم نیروی دریایی سپاه آمده بود: آمریکایی‌ها با حرکتی تحریک‌آمیز و غیرحرفه‌ای با اخطار به شناورهای ناوتیپ ذوالفقار مبادرت به پرتاب منور ورزیدند که رزمندگان اسلام بدون اعتنا به رفتار نامتعارف و غیرمعمول شناورهای امریکایی، ماموریت خود را در منطقه دنبال کردند که ناو هواپیمابر و رزم‌ناو همراه منطقه را ترک کردند.