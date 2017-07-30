دانشگاه امام خمینی (ره)در فهرست دانشگاههای یک درصد برتر دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ابوالحسن نائینی در این باره اظهار کرد: بنا بر اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام پنج دانشگاه کشور برای اولین بار در فهرست دانشگاه های یک درصد برتر دنیا قرار گرفته و اطلاعات پایگاه شاخصهای اساسی علم آی. اس. آی (ISI-ESI) نشان میدهد که تعداد دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور به ۵۰ دانشگاه رسید.
وی اضافه کرد: پایگاه شاخصهای اساسی علم آی. اس. آی (ISI-ESI) فهرست دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی برتر را هر ۲ ماه یکبار روزآمد میکند و به معرفی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا میپردازد.
نائینی ادامه داد: بر این اساس دانشگاههای بینالمللی امام خمینی (ره)، صنعت نفت، شهرکرد، مازندران و محقق اردبیلی برای اولین بار در فهرست دانشگاههای یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: بر اساس این گزارش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، در بین دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور، ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی، چهار پژوهشگاه، ۲۲ دانشگاه جامع، ۱۰ دانشگاه صنعتی و ۲ دانشگاه غیرمتمرکز در جمع موثرترینهای دنیا قرار دارند.
رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) افزود: در بین دانشگاههای جامع، دانشگاههای تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، اصفهان، رازی، گیلان، بوعلی سینا، کاشان، شهیدباهنرکرمان، ارومیه، سمنان، یزد، یاسوجالزهرا (س)، خلیج فارس، شهرکرد، مازندران، محقق اردبیلی و بینالمللی امام خمینی(ره) در بین موثرینهای دنیا جای گرفته اند.
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) هم اکنون با ۱۱۴هزار و ۲۵۰متر مربع فضای آموزشی، کمک آموزشی، رفاهی و خوابگاهی، اداری و پژوهشی دارای هشت هزار و ۱۶۴دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی است.
