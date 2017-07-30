به گزارش خبرگزاری مهر، سیده فاطمه ذوالقدر با بیان اینکه اولویت وزارت ورزش و جوانان در دولت دوازدهم باید رسیدگی به مناطق محروم و حاشیه شهر و تکمیل انبوه پروژهای به جا مانده از دولت نهم و دهم باشد، گفت: در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان روی ریل افتاده و مسیری خوبی را برای پیشبرد اهداف خود پیش گرفته‌ است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی توجه به ورزش بانوان و تحول در این حوزه را یکی از نقاط قوت وزارت ورزش و جوانان در دولت تدبیر و امید خواند و شکوفا شدن استعدادهایی همچون کیمیا علیزاده را مرهون توجه ویژه دولت به ورزش بانوان و حمایت از ورزش زنان دانست.

عضو فراکسیون ورزش مجلس با تأکید بر اینکه این روند باید در کنار توجه به ورزش همگانی و توسعه ورزش در مناطق محروم ادامه یابد، افزود: ورزش ظرفیت بسیار مناسبی برای ارتقای سلامت جامعه بوده و می‌توان به بهداشت جامعه از این طریق کمک ویژه کرد.

ذوالقدر با یادآوری اینکه تعامل وزارت ورزش از زمان روی کار آمدن دکتر سلطانی‌فر با کمیسیون فرهنگی و فراکسیون ورزش مجلس مثبت و سازنده بوده است، به آخرین جلسه فراکسیون ورزش با روسای فدراسیون‌ها اشاره و اظهار کرد: همین نشست موجب بررسی خلأهای قانونی برای داشتن فدراسیون‌های مستقل شد.

عضو هیأت رییسه فراکسیون فرهنگی افزود: در همین راستا مقرر شد با تشکیل کارگروه‌هایی متشکل از روسای فدراسیون‎ها، اعضای فراکسیون ورزش و کمیسیون فرهنگی برای تدوین و برطرف کردن خلأهای قانونی به ویژه در بخش بخشودگی مالیاتی اقدام شود.

وی ادامه روند فعلی با شتاب بیشتر برای دولت دوازدهم در بخش ورزش را خواستار شد و تأکید کرد: متأسفانه‌ای در دوره‌ای بدون کار کارشناسی برخی از اعتبارات زیرساختی صرف ساختن ورزشگاه‌هایی شد که به نیاز سنجی نشده بودند و آن‌ها بلا استفاده مانده‌اند در حالیکه در همین شهر تهران نه مناطق دور افتاده محروم برخی مناطق جنوبی شهر فاقد یک زمین ورزشی ساده هستند.

وی یادآور شد: برای مثال ورزشگاه شهید طالقانی شهر ری فاقد محلی مناسب برای اسکان ورزشکاران بوده و خوابگاه ندارد و ورزشکارانی که از شهرهای دیگر برای مسابقه به این منطقه می‌آیند دچار سرگردانی می‌شوند.

شهر ری فاقد ورزشگاهی برای بانوان است

نایب رییس فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: متأسفانه منطقه شهر ری تهران فاقد ورزشگاه و استادیوم ورزشی برای بانوان است در حالیکه استعدادهای فراوانی در این منطقه وجود دارد که با سرمایه‌گذاری درست می‌توانند شکوفا شوند.

عضو هیأت رییسه کمیسیون فرهنگی مجلس در مجموع عملکرد ورزشی دولت یازدهم را قابل قبول دانست و به خانه ملت تصریح کرد: کسب موفقیت‌های فراوان در حوزه ورزش حرفه‌ای مثل صعود به جام جهانی فوتبال و مدال‌های رنگارنگ المپیک را موید موفقیت و برنامه‌ریزی صحیح دولت است که این مسیر باید در دولت دوازدهم نیز پیگیری شود.