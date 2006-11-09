امروز به طور حتم محتاج کارآمدی و اندیشه های پاک هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در اولین مجمع عمومی جمعیت نیک اندیشان ایران اسلامی که بعدازظهر امروز با حضور آیت الله محسن قمی عضو مجلس خبرگان رهبری، دکتر دباغیان نماینده مجلس شورای اسلامی و جلودارزاده در سالن ورشو برگزار شد گفت: در کشور ما مجموعا احزاب و تشکلها یک گذشته و عملکرد تاثیر گذار خوبی در روند مجموعه اقدامات نداشته اند اما دو نکته مهم در این راستا که باید به آن توجه نمود اخلاق سیاسی اخلاق خوب و مناسبی در عرصه رقابتهای سیاسی نیست و تقریبا هر سال ما یک انتخابات را برگزار می کنیم لذا آن اخلاق آن گونه که باید رعایت نمی شود و افراد سعی نمی کنند توانایی ها و قابلیت های خود را اعلام کنند بلکه در صدد انجام اقدامات تخریبی برمی آیند.

شهردار تهران با بیان اینکه گاهی اوقات در این رقابتها پا را فراتر از اقدامات کشورهای خارجی در این عرصه می گذاریم اظهار داشت : غیبت کردن ، تهمت زدن و آبروی اشخاص را بردن از گناهان بزرگ در دین مقدس ما است و عدم پایبندی به اصول اخلاقی به هیچ وجه زیبنده احزاب و رقابتهای سیاسی نیست.

وی ادامه داد : سیاست ورزی را به عنوان یک تدبیر کنار گذاشته ایم و سیاست بازی را نوعا در گوشه و کنار شاهدیم.

قالیباف اظهار داشت : ما هیچگاه به عملکرد ها و کارآمدی توجه نداشته ایم چرا که اگر کشورمان را دوست داریم و در نظامی که با مبانی اسلام و آرمانهای حضرت امام شکل گرفته است واقعا هر حزب و گروهی که این مبانی را قبول دارد و دلسوز مردم است کارآمدی مهمترین نکته ای است که باید به آن توجه داشته باشد.

شهردار تهران خاطرنشان کرد : گاهی اوقات به همه چیز توجه می شود الا موضوع کارآمدی، لذا ما در کشورمان مدعی استقلال هستیم ولی آیا به این نکته توجه کردیم که کشوری می تواند ادعای استقلال داشته باشد و آن را تداوم بخشد که تولید کننده باشد و تولید ثروت، قدرت، معرفت، منزلت نماید.

وی افزود: اگر کشوری در این ابعاد خودکفا و مولد نباشد، اگر ادعای استقلال کند فقط در حد ادعا باقی خواهد ماند و مخصوصا در کشور ما که به نام اسلام پابرجا است و مردم ما بهترین جانها را در راه اسلام و انقلاب داده اند باید دقت کنیم که اولین گامی که می خواستیم طی کنیم سیر رشد و تعالی کلیه شهروندانمان بوده است.

قالیباف تاکید کرد: امام (ره) می فرمودند دین یک امر اجتماعی است و می تواند پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی جامعه باشد و افرادی که می خواهند مطابق دیدگاه امام حرکت کنند مهمترین وظیفه شان اثبات کارآمدی دین در امور اجتماعی است.

شهردار تهران با بیان اینکه فضای حاکم امروز کشور باید اخوت، برادری ، گذشت و وفاداری باشد، خاطرنشان کرد: ما دوران بسیار خوبی مانند دفاع مقدس را پشت سرگذاشته ایم چرا که همه چیز بر پایه اخلاص، تقوی، اعتماد و برادری استوار بود و ذره ای احتمال دورویی را نمی دادیم.

وی با بیان اینکه گاهی اوقات می شنویم برخی می گویند در عالم سیاست صداقت عین حماقت است، گفت : ما امروز به طور حتم به اندیشه های نیک نیازمندیم و در گذشته رفتاری داشتیم که باید آنها را اصلاح کنیم و اگر صالح مصلح باشیم اثر گذار هم خواهیم بود.

قالیباف گفت : وقتی از این موضوع لذت می بریم که رقیبمان که برادر دینی ماست زمین بخورد، چرا باید این گونه باشیم و لذا حق این است که به درد دل مردم برسیم و کارهای بر زمین مانده را انجام دهیم.

وی اظهار داشت : برای من مهم کارآمد بودن افراد و پایبند بودن به مجموعه نظام دینی و آرمانهای امام بوده است و هرگز به افراد به دید حزبی و جناحی نگاه نکرده ام.

قالیباف خاطرنشان کرد : کلیه حرکت هایی که در کشورمان اتفاق افتاده به هیچ وجه بر اساس موضوعات سیاسی نبوده، بلکه کلیه این اقدامات اجتماعی با روکش سیاسی بوده است و اگر تحقیق کنیم به این امور پی خواهیم برد.

وی افزود : مردم به خوبی قدرت تشخیص دارند و بهتر است اخلاق و کارآمدی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم.

شهردار تهران در پایان گفت : ارتقاء سطح زندگی در ابعاد مادی و معنوی، شهرها را می تواند توسعه یافته تر کند لذا بهتر است از اقدامات جناحی و گروهی دست برداریم.