نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده تغییر جهت جریانات به شمالی و افزایش موقت سرعت آن عمدتاً در قسمتهای شمالی استان است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: با توجه به افزایش سرعت باد در قسمت‌های شمالی احتمال تشکیل گرد و خاک در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

وی افزود: همچنین با توجه به نفوذ جریانات موسمی ناپایدار به بخش‌هایی از شرق و جنوب شرق استان، افزایش ابر و احتمال افزایش ناپایداری‌های جوی و وقوع رعد و برق طی ساعاتی از روز در این نواحی دور از انتظار نیست.

شفیع‌خدایی گفت: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان استان کمی تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی در برخی نقاط، و احتمال گرد و غبار در نقاط شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در بعد از ظهر افزایش ابر و احتمال وقوع رعد و برق در نواحی مرتفع شرقی و جنوب شرقی استان بوشهر دور از انتظار نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: طی این مدت جهت باد متغیر غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و

ارتفاع موج ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر از امشب در قسمت‌های شمالی و مرکزی خلیج فارس ۶۰ تا۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی گفت: فردا زمان مد اول دریا ساعت دو و ۳۶ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت هشت و ۲۴ دقیقه، مد دوم ساعت ۱۳ و ۲۵ و جزر دوم دریا در ساعت ۲۰ و دو دقیقه خواهد بود.