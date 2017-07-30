خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تالاب‌ها به‌عنوان یکی از بارزترین زیبایی‌های خلقت مفیدترین و درعین‌حال بدبیارترین اکوسیستم‌های طبیعت هستند که به‌نوعی می‌توان آن‌ها را شاهکار خلقت به شمار آورد.

همه مصائب تالاب‌ها

تالاب‌ها بهترین و مهم‌ترین مخازن ژن گیاهی و جانوری روی زمین هستند که کاربری آن‌ها به‌عنوان تفریحگاه، تفرجگاه، شکارگاه و صید محسوب می‌شوند.

تغییر کاربری اراضی تالابی، عدم رعایت حقا به طبیعی محیط‌های طبیعی از سوی مجریان مختلف طرح‌های آبی، عدم ملاحظات زیست‌محیطی در پروژه‌های عمرانی، ورود آلاینده‌های مختلف بیولوژیکی شیمیایی و فیزیکی به محیطی‌های تالابی، شکار و صید غیرمجاز، خشک‌سالی‌ها و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب‌های زیرزمینی ازجمله تهدیدات پیش روی تالاب‌ها محسوب می‌شود.

پلدختر و تالاب‌های ۱۱ هزارساله‌اش

رئیس اداره محیط‌زیست پلدختر در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تالاب‌های پلدختر حدود ۱۱ تا۱۰ هزار سال پیش بوده که براثر وقوع زلزله‌ای به بزرگی بیش از هفت ریشتر در یال شمالی طاقدیس «کبیر کوه» که موجب رانش لایه‌های سنگی و مسدود شدن رودخانه‌های سیمره و کشکان و درنتیجه ایجاد دریاچه‌های بزرگ در جنوب شهرستان پلدختر ایجادشده‌اند و سن تالاب‌های پلدختر درواقع معادل «سن لند اسلاید سیمره» است.

امیررضا محمدی نژاد اظهار داشت: با توجه به وضعیت توپوگرافی و زمین‌شناسی منطقه تالاب‌ها به محدوده مجاور پست‌تر منشأ آب تالاب‌های پلدختر نزولات جوی است که جریان‌های زیرسطحی به سمت تالاب‌ها حرکت کرده و به داخل آن‌ها زهکشی شده و کف آن‌ها نیز از رسوبات «مارنی دانه» ریز و نفوذناپذیر «سازند گچساران» است.

به تالاب های ۱۱ گانه پلدختر «گری» می گویند وی افزود: «پلانکتون‌ها» که به‌احتمال‌زیاد توسط پرندگان مهاجر به این تالاب‌ها انتقال‌یافته و به‌شدت تکثیر و افزایش‌یافته‌اند پس از طی دوره تکامل، تالاب‌ها را به پناهگاه مطمئنی برای پرندگان مهاجر که جزء گونه‌های حمایت‌شده و کمیاب هستند تبدیل کرده‌اند.

وی گفت: تالاب‌های ۱۱ گانه پلدختر که به لهجه محلی به آن‌ها «گری» می‌گویند شامل «گری های بلمک»، «لفانه یک» و «لفانه دو»، «تکانه»، «زرد آبه»، «پیکه»، «آب تاف یک» و «آب تاف دو»، «جمجمه»، «کبود و سیاه» هستند که در تعدیل آب‌وهوای منطقه نقش بسزایی دارند.

«گری بلمک» زهکشی شد؛ «پیکه» هم خشک شد

امید ها برای احیای «گری بلمک» رنگ می گیرد رئیس اداره محیط‌زیست پلدختر افزود: از تالاب‌های پلدختر هم‌اکنون تالاب «گری بلمک» زهکشی شده است و تالاب «پیکه» در اثر خشک‌سالی‌های اخیر خشک‌شده که در خصوص تالاب «گری بلمک» با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته و رضایت و حسن نیت مردم محل و بومی منطقه و تأمین منافع مردم بومی در مشارکت احیای تالاب جای امیدواری است که این تالاب احیا شود.

محمدی نژاد خاطرنشان کرد: اداره کل حفاظت محیط‌زیست لرستان به‌منظور توجه و حفاظت از تالاب‌های شهرستان اقدام به احداث و بهره‌برداری پاسگاه محیط‌بانی در تالاب‌ها «تنگ فنی» پلدختر کرده و در حال حاضر محیط بانان در این پاسگاه مستقر هستند

رئیس اداره محیط‌زیست پلدختر گفت: پوشش گیاهی مجاور تالاب‌ها پوشیده از درختان، درختچه‌ها و گیاهان چندساله و یک‌ساله، گیاهان آبزی و کنار آبزی از نوع گونه‌های شناور در آب مانند سرخس آبزی است.

وی افزود: گیاهان منطقه خشکی و اطراف تالاب‌ها را یک‌ساله و چندین گونه آن‌ها دوساله و چندساله شامل «بروموس»، یونجه، شقایق، خلر، شبدر، اسپرس، جارو، شکر تیغان، خارشتر تشکیل است.

تالاب‌های پلدختر در انتظار ثبت در کنوانسیون رامسر

رئیس اداره محیط‌زیست پلدختر گفت: به‌طور تقریبی تمام حیوانات شامل پستانداران، خزندگان، پرندگان، ماهیان آب شیرین و حشراتی که در تمام منطقه شکار و صید ممنوع قرار دارند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با اکوسیستم تالاب‌ها در ارتباط هستند و گونه‌های مختلف جانوری مانند گرگ، شغال، خدنگ، سمور، کفتار، خرگوش، روباه و ... در این منطقه یافت می‌شوند.

محمدی نژاد افزود: با توجه به این‌که تالاب‌های پلدختر در کری دوربین المللی مهاجرت قرار دارند هرساله با شروع فصل سرما میزبان پرندگان مهاجری مانند اردک سرسبز، بلوطی، سرحنایی، گیلا، آنقوت، باکلان، اردک اره ای، مرمری و ... هستند که از شمال سیبری به مناطق گرمسیری مهاجرت می‌کنند.

ثبت تالاب های پلدختر منجر به رونق حوزه گردشگری می شود وی گفت: اداره کل محیط‌زیست لرستان با توجه به برنامه‌های مدون شده و با استفاده از راهکارهای لازم طرح ارتقای تالاب‌های پلدختر را برای تبدیل به منطقه حفاظت‌شده به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه کرده تا این تالاب‌ها بیشتر موردتوجه قرارگرفته و در کنوانسیون رامسر ثبت شود.

رئیس اداره محیط‌زیست پلدختر گفت: در صورت ثبت کنوانسیون رامسر تالاب‌های پلدختر در مسیر توجه دوستداران محیط‌زیست در سراسر کشور قرار خواهند گرفت و احیا و توجه این تالاب‌ها در رونق و جذب گردشگر به شهرستان نیز اهمیت بسزایی خواهد داشت.

وعده ابتکار و انتظار تالاب‌های لرستان برای ثبت جهانی

این سخنان درحالی‌که معصومه ابتکار در سفر خود به لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به موضوع پیوستن تالاب‌های لرستان به کنوانسیون رامسر اظهار داشت: در این زمینه در حال تلاش هستیم و جزء مسائلی بوده که اولویت دولت است.

وی با تأکید بر اینکه توجه به تالاب‌ها موردتوجه دولت بوده و در این زمینه نیز تلاش کرده‌ایم، گفت: برای تحقق این امر باید مراحلی طی شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور بابیان اینکه گام‌هایی برای پیوستن تالاب‌های لرستان به کنوانسیون رامسر برداشته‌شده است، افزود: مقدمات لازم باید فراهم شود تا بتوانیم تالاب‌ها را در این کنوانسیون به ثبت برسانیم.