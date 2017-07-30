وزیر امور خارجه افغانستان با ژنرال «نیکلسون» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه افغانستان با ژنرال «جان نیکلسون» فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

نیکلسون در این دیدار در مورد چگونگی مبارزه با تروریسم و همکاری های منطقه ای، اصلاحات در رهبری ارگان های امنیتی افغانستان و همچنین سیاست جدید «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در مورد وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی افغانستان، اطلاعاتی را در اختیار وزیر خارجه افغانستان قرار داد.

ربانی نیز در مورد پیشرفت ها و دست آوردهای ۱۶ سال گذشته آمریکا در افغانستان اظهار نظر کرد و دیدگاه های خود در این باره را با فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به اشتراک گذاشت.

این دیدار در حالی صورت می گیرد که به تازگی مقامات کاخ سفید با تائید سخنان ترامپ اذعان کرده اند که یکی از دلایل مهم حضور نظامی آمریکا در افغانستان، معادن دست نخورده این کشور است و نمی توان از آن چشم پوشی کرد.

از سوی دیگر به گفته «سباستین گورکا» مشاور ارشد کاخ سفید این بار آمریکا استراتژی خود در قبال افغانستان را افشا نخواهد کرد تا از سوی مخالفین سیاست های این کشور در افغانستان، پیش از موعد خنثی نشود.