سخنرانی درباره شخصیت هنری تناولی و نمایش فیلم «نقطه و شیر»

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه سخنرانی درباره نمایشگاه پرویز تناولی روز دوشنبه ۹ مردادماه ساعت ۱۷ با حضور لیلی ماحوزی پزشک متخصص غدد، با موضوع «پرویز تناولی، هم پیمان با شیر ایرانی» در سالن سینمای موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.

لیلی ماحوزی در خانواده ای اهل فرهنگ، هنر و ادبیات رشد کرد و در سال ۱۳۹۰ به کارگاه های هنری پرویز تناولی رفت و از آن هنگام با این هنرمند روی پروژه های مختلف کار می کند.

همچنین بعد از سخنرانی لیلی ماحوزی، فیلم مستند «نقطه و شیر» ساخته سروناز علم بیگی به تهیه کنندگی گالری ۱۰ که درباره پرویز تناولی است، نمایش داده خواهد شد. این فیلم مستند درباره تناولی و اندیشه های اوست که به چهار وجه شخصیت هنری و فرهنگی او یعنی مجسمه سازی، نقاشی، نویسندگی و مجموعه داری می پردازد. فیلم پیشین سروناز علم بیگی در ماه گذشته یک جایزه بین المللی دیگر را به کارنامه اش اضافه کرد.

نمایشگاه «پرویز تناولی و شیرهای ایران» از روز ۱۱ تیر ماه در موزه افتتاح می شود و تا ۷ شهریور ماه ادامه دارد. بازدید از این نمایشگاه، روزهای یکشنبه تا پنجشنبه هر هفته از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ و جمعه ها از ساعت ۳ تا ۱۹ است.

علاقه مندان می توانند برای استفاده از برنامه سخنرانی ها (بصورت آزاد و رایگان ) به موزه هنرهای معاصر تهران مراجعه کنند.