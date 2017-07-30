محدودیت تردد در هراز/از مسیر جایگزین استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محدودیت در محور هراز به دلیل انجام عملیات راهسازی از امروز(یکشنبه) تا ۱۷ مرداد در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ بعد از ظهر اعمال می‌شود و رانندگان می‌توانند از محورهای کرج-چالوس و فیروزکوه به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

براساس تصاویر دریافتی از دوربینهای نظارتی، سامانه‌های ترددشمار وگشت های شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر به ‌استثنای محورهای مسدود و ممنوع ذیلاَ ذکر شده، ‌ مابقی محورهای مواصلاتی کشور باز و تردد درآنها به ‌روال عادی در جریان است.

طی شبانه ‌روز گذشته، کل تردد ثبت ‌شده براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۰۱۸ تردد شمار فعال در محورهای برون‌ شهری، نسبت به روز قبل ۳.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۴.۵ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و کمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صبح صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب ‌تری را برای سفر انتخاب نمایند.

ممنوعیت تردد بدلیل مداخلات جوی:

۱- محوررامیان- اولنگ – شاهرود، واقع در استان هایگلستان و سمنان ، از مورخ ۲۹ فروردین۹۵ تا اطلاع بعدی، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد.

۲- محور فرعی رودبار – قلعه گنج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ‌

۳- محور فرعی رودبار – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۶ بهمن ۹۵ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ‌

۴- محور قدیم فسا – داراب، واقع در استان فارس از مورخ ۶ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل آبگرفتگی مسدود می باشد. ‌

۵- محور جدید استهبان – نی ریز، واقع در استان فارس از مورخ ۹ فروردین ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ‌

۶-محور فرعی شمشک – دیزین، واقع در استان های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ‌

۷-محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام، از مورخ ۲۶ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی ، بدلیل نبود ایمنی کافی مسدود می باشد. ‌

ممنوعیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای:

محدودیت تردد بدلیل عملیات کارگاه جاده‌ای:

الف) تهران و محورهای منتهی به آن:

۲- محور کرج – چالوس (حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر )، واقع در استان البرز، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته ، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۷۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

۳- آزاد راه تهران – قم ( حدفاصل عوارضی حرم تا پل فرودگاه امام خمینی (ره) )، واقع در استان تهران ، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ و همچنین روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ میانی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می‌شود.

۴- محور کرج – بویین زهرا ( کیانمهر – ماهدشت – اشتهارد – بویین زهرا (باند جنوبی) )، واقع در استان البرز، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ الی ۱۷ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

ب) سایر محورها:

آذربایجان شرقی:

۱- آزاد راه تبریز– زنجان (تونل شیبلی)، واقع در شمال استان آذربایجان شرقی، از مورخ ۲۷ تیر لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به ‌دلیل اجرای عملیات احداث روشنایی تونل، کیلومتر ۲۶ الی ۶۰۰+۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

آذربایجان غربی:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یاد شده

اردبیل:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یاد شده

اصفهان:

۱- محور کاشان– مشهد اردهال (تقاطع چنار) ، واقع در شمال استان اصفهان، از مورخ ۱۷ اردیبهشت لغایت ۱۷ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به ‌دلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیر هم سطح، کیلومتر ۲۰ الی ۲۳، محور مسدود بوده و تردد از مسیر کنار گذر امکان پذیر می باشد.

۲- محور داران - اصفهان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۸ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور خور - طبس، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۰ الی ۶۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور اصفهان - داران، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۷۳ الی ۹۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور زرین شهر – سفید دشت، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور سه راهی جندق – معلمان، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری هندسی و روکش آسفالت، کیلومتر ۹ الی ۸۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور فولادشهر – اصفهان و بالعکس (آزاد راه ذوب آهن)، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۱۵ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات جمع آوری گاردریل، جمع آوری و تعویض پایه های روشنایی، زیرسازی و نصب حفاظ بلوک مفصلی بتنی، کیلومتر ۶ الی ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور نجف آباد – تیران ، واقع در استان اصفهان، از مورخ ۹ مرداد لغایت ۹ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به ‌دلیل اجرای عملیات تعریض محور، کیلومتر ۱ الی ۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

ایرانشهر:

۱- محور ایرانشهر – بم، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۲۹ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به ‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۱۳۰ الی ۲۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور ایرانشهر – خاش، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی۱۷:۳۰، به ‌دلیل اجرای عملیات بهسازی (تعریض) و روکش آسفالت، کیلومتر ۳۵ الی ۵۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور ایرانشهر– بمپور (بزرگراه شهیدمرادی) واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۱۵ خرداد لغایت ۱۵ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی۱۷:۳۰، به ‌دلیل اجرای عملیات احداث پروژه روشنایی، کیلومتر ۰ الی ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌ش

۴- محور سرباز – کافه بلوچی ، واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۱۵ اسفند ۹۶، ساعت ۶:۳۰ الی ۱۸، به ‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

ایلام:

۱- محور ایلام – مهران، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، حدفاصل (تقاطع ماربره – صالح آباد) کیلومتر ۱۴ تا ۳۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور ملکشاهی – مهران (حدفاصل ترشابه – ملکشاهی)، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی و تعریض، کیلومتر ۴۵ تا ۵۰۰+۴۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور ایلام – مهران (حدفاصل ایلام – صالح آباد)، واقع در استان ایلام، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات چهارخطه کردن، کیلومتر ۴ تا ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور قدیم ایلام – صالح آباد، واقع در استان ایلام، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۲۶ مرداد ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته به‌دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل بزرگ ماربره، کیلومتر ۲۲، مسدود بوده و تردد از محور جدید ایلام – صالح آباد انجام می گردد.

بوشهر:

۱- محور بوشهر - دیر (ساحلی)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۲۵ تا ۸۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور برازجان – کنارتخته (حدفاصل سه راهی وحدتیه-قلعه سفید)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۱ خرداد لغایت ۱۱ مهر ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث شبکه روشنایی، از کیلومتر ۲۵ تا ۲۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محورکنگان – عسلویه ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۶ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات فیبر نوری، از کیلومتر ۰ تا ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور چغادک – بوشهر (تقاطع غیر همسطح چغادک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۶ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات اصلاح تقاطع غیر همسطح چغادک، از کیلومتر ۰ تا ۶۵۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور اهرم – دلوار (تقاطع انبارک)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۷ تیر لغایت ۷ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض و ساماندهی، از کیلومتر ۴۰۰+۳ تا ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور ساحلی دلوار – بندر رستمی (حدفاصل باشی تا خواجه خضر)، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۱۳ دی ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی، از کیلومتر ۰ تا ۴۲۳+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور برازجان – شیراز ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۸ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی تقاطع غیر همسطح، از کیلومتر ۰ تا ۷۰۰+۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور آبپخش – گناوه ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۵ تیر لغایت ۲۵ دی ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات تعریض و بهسازی، از کیلومتر ۰ تا ۲۰۰+۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور اهرم – فراشبند ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۲۸ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی، از کیلومتر ۵۰۰+۶ تا ۵۰۰+۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور کلمه – بوشکان ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۸ بهمن ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و اصلاح قوس های سوم و چهارم، از کیلومتر ۱۱ تا ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۱- محور برازجان – شیراز ، واقع دراستان بوشهر، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، بصورت ۲۴ ساعته، به‌ دلیل اجرای عملیات خط لوله انتقال آب در پروژه فاز اول بهسازی تقاطع غیر همسطح، از کیلومتر ۰ تا ۳۰۰+۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

چهار محال وبختیاری:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یاد شده

خراسان جنوبی:

۱- محور بیرجند - خوسف، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۱۰۰ الی ۱۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور بیرجند – قاین - گناباد، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات درزگیری، کیلومتر ۰ الی ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور سربیشه - نهبندان، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۳ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۱۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور طبس – اصفهان ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۲۵ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ تا ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور نهبندان – زابل ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۲۸ اردیبهشت لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۴۰ تا ۴۶، مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی انجام می گردد.

۶- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۲۵ تا ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور قهستان – زیرکوه ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۳۰ خرداد لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی و خاکبرداری، کیلومتر ۲ تا ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور فردوس – سرایان ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۴۰۰+۶ تا ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور فردوس – بجستان ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱۰تا ۷۰۰+۴۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور فردوس – دیهوک ، واقع دراستان خراسان جنوبی، از مورخ ۱۸ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت۷:۳۰ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات زیرسازی، روسازی و ابنیه، کیلومتر ۳۵ تا ۴۳۹+۵۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

خراسان رضوی

۱- محور باغچه – نیشابور – سبزوار - کاهک، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۴۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- آزاد راه مشهد - باغچه، واقع دراستان خراسان رضوی، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات مرمت رویه و آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۳۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور کمربندی نیشابور - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات ایلند وسط و جدول گذاری، کیلومتر ۵ الی ۸۰۰+۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ۲۴ ساعته، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث قطعه یک باند دوم محور، کیلومتر ۴ الی ۹، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تربت جام انجام می‌شود.

۵- محور تایباد – تربت جام، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۲۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث پل های زیر گذر کاریز و انسداد مسیر کمربندی کاریز، کیلومتر ۴ الی ۲۰۰+۹، مسدود و تردد از محور قدیم کاریز – تایباد انجام می‌شود.

۶- محور مشهد – فریمان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ اردیبهشت لغایت ۶ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت پلیمر، کیلومتر ۰ الی۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور سلطان آباد - سبزوار، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۸ الی ۵۰۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور سلطان آباد - مشکان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۵ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور سبزوار – جغتای (تقاطع برغمد- جغتای) ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۰ تا ۳۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور تربت حیدریه – سه راهی شادمهر ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ خرداد لغایت ۳۱ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۱۴ الی ۵۸۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۱- محور تربت حیدریه – مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات بلوار و آسفالت، کیلومتر ۲ الی ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۲- محور مشهد – نیشابور، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۶ خرداد لغایت ۶ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث پل تقاطع غیرهمسطح شهر جدید بینالود، کیلومتر ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط از مسیر انحرافی احداثی انجام می‌شود.

۱۳- محور راه روستایی امام تقی (باغچه – تربت حیدریه)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۴ خرداد لغایت ۱۴ مرداد ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات احداث پل روگذر بر روی محور راه آهن مشهد- تهران، کیلومتر ۱۵، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین روستایی دلبران بصورت انجام می گردد.

۱۴- محور سرخس- مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ آذر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات احداث باند دوم با تعریض از طرفین، کیلومتر ۰ الی ۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۵- محور فیض آباد- بجستان، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۲۱ الی ۲۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۶- محور کلات - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۸ خرداد لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۵۰۰+۲ الی ۵۰۰+۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۷- محور سرخس - مشهد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۸ خرداد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت گرم، کیلومتر ۰ الی ۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۸- محور چکنه–عبداله گیو (حدفاصل سه راهی کلیدر تا تقاطع عبداله گیو)، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات روکش حفاظتی آسفالت گرم، کیلومتر ۲۰۰+۱۳ الی ۲۰۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط از لاین مجاور انجام می‌شود.

۱۹- محور مشهد – تربت حیدریه، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و ترمیم آسفالت، کیلومتر ۶۵ الی ۵۰۰+۷۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۰- آزادراه مشهد – باغچه (پل مهدی آباد) ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۱۰ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیرات اساسی پل، کیلومتر۲۰، مسدود بوده و تردد از کنار گذر احداثی انجام می شود.

۲۱- محور بردسکن – انابد، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۴ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر۰ الی ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۲- محور بردسکن – درونه، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۴ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات شانه سازی و تنظیم شیب شیروانی، کیلومتر ۳۲ الی ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۳- محور بجستان – گناباد ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۲۴ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۴- محور بجستان – فیض آباد ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۲۴ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۲۰ الی ۴۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۵- محور کاخک – کریمو، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۴ تیر لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۸ الی ۱۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۶- محور بردسکن – سبزوار، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳۰ تیر لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۲۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۷- محور مشهد – کلات، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۲ تیر لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۵۰۰+۳۳ الی ۵۰۰+۵۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۸- محور حکم آباد – سبزوار، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۵۰۰+۴ الی ۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲۹- محور مشهد – تربت حیدریه، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۱۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات ماسه آسفالت، کیلومتر ۱۱۶ الی ۱۲۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳۰- محور رشتخوار – تربت حیدریه، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۲۲ الی ۴۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳۱- محور اسفراین – سبزوار ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۳۰ آذر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی روکش آسفالت، کیلومتر ۱۸ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳۲- محور گرمه – میامی ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی روکش آسفالت، کیلومتر ۱۲ الی ۳۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳۳- محور بجنورد – جنگل گلستان ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۳۰ آبان ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی روکش آسفالت، کیلومتر ۱۲۵ الی ۱۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳۴- محور بجنورد – آشخانه ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳۵- محور بجنورد – شیروان ، واقع در استان خراسان رضوی، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات بهسازی روکش آسفالت، کیلومتر ۷ الی ۵۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

خراسان شمالی:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

خوزستان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

زنجان:

۱- محور کمربندی خرمدره، واقع در استان زنجان، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۳۰ آذر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۲۰، به‌دلیل اجرای عملیات ساماندهی و بهسازی تقاطع غیر همسطح، حدفاصل کیلومتر ۲ تا ۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط از کنارگذر انجام می‌شود.

۲- محور ترانزیت زنجان – ابهر (محدوده روستای عمیدآباد)، واقع در استان زنجان، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ماه ۹۶ بغیر از ایام تعطیل، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات ساماندهی و بهسازی تقاطع غیر همسطح، حدفاصل کیلومتر ۵۱ تا ۵۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- آزادراه زنجان - تبریز (باند جنوبی)، واقع در استان زنجان، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۸ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، کیلومتر ۴۸ تا ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور ترانزیت زنجان - قزوین، واقع در استان زنجان، از مورخ ۵ مرداد لغایت ۵ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حفاظتی، کیلومتر ۰ تا ۶۰۰+۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور زنجان - بیجار، واقع در استان زنجان، از مورخ ۵ مرداد لغایت ۵ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حفاظتی، کیلومتر ۶۰۰+۱ تا ۲۰۰+۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور زنجان - فرودگاه، واقع در استان زنجان، از مورخ ۵ مرداد لغایت ۵ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حفاظتی، کیلومتر ۰ تا ۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور زنجان - طارم، واقع در استان زنجان، از مورخ ۵ مرداد لغایت ۵ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حفاظتی، کیلومتر ۱ تا ۱۰۰+۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

سمنان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

سیستان وبلوچستان:

۱- محور زاهدان – بم (حدفاصل نصرت آباد تا ده پلی)، واقع دراستان سیستان و بلوچستان، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، ساعت ۶ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، کیلومتر ۹۵ الی ۱۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

فارس:

۱- محور تنگ خیاره - بیضاء، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۶ فروردین لغایت ۳۰ آذر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض جاده، کیلومتر ۰ الی ۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور قائمیه – ابوالحیات - دشت ارژن، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات خاکریزی نقاط پرتگاهی، کیلومتر ۷۰۰+۲۷ الی ۳۰۰+۵۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور قائمیه – ابوالحیات – نورآباد، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات احداث و رفوژ وسط (بلوار)، کیلومتر ۲۰۰+۱ الی ۷۰۰+۱۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور کازرون – کنارتخته ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات خاکریزی نقاط پرتگاهی، کیلومتر ۲۸ الی۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور جدید کازرون – دشت ارژن ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات خاکریزی نقاط پرتگاهی قنو روبی، کیلومتر ۴۰ الی ۵۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور آباده – کولی کش ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۲ اردیبهشت لغایت ۳۰ مهر۹۶، ساعت ۷ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و تیغ زنی، کیلومتر ۲۹ الی ۶۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۷- محور قیر- خنج ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۷ خرداد لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات احداث کنارگذر پل اسلام آباد، کیلومتر ۲۴ الی۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۸- محور شیراز- مرودشت ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۷ خرداد لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه برداری، کیلومتر ۷ الی ۳۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۹- محور پل فهلیان- پل بریم ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۷ خرداد لغایت ۳۰ شهریور ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۴، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۱۸ الی ۲۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۰- محور اقلید- سورمق، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۹ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض، کیلومتر ۱ الی ۱۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۱- محور سپیدان- شیراز، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۹ خرداد لغایت ۲۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و تیغ زنی، کیلومتر ۲۴ الی ۳۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۲- محور خسویه - دهنو، واقع دراستان فارس، از مورخ ۳ تیر لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۵، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۷۰۰+۱۰ الی ۷۰۰+۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۳- محور دبیران - جهرم، واقع دراستان فارس، از مورخ ۳ تیر لغایت ۲۵ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۵، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، کیلومتر ۰ الی ۷۰۰+۱۹، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۴- محور دبیران - جهرم، واقع دراستان فارس، از مورخ ۳ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۵، به‌دلیل اجرای عملیات تاسیسات زیربنایی (احداث پل)، کیلومتر ۷۰۰+۱۵ الی ۲۰۰+۱۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۵- محور بوانات - صفاشهر، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۳ تیر لغایت ۱۳ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و بخشنده کردن وایجاد خاکریز پرتگاهی، کیلومتر ۹۰۰+۰ الی ۶۰۰+۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۶- محور شیراز - خرامه، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات احداث خاکریز درنقاط پرتگاهی، کیلومتر ۴۰۰+۳ الی ۵۰۰ +۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۷- محور شیراز - خرامه، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، کیلومتر ۲۰۰+۲۸ الی ۵۰۰ +۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۸- محور شیراز - خرامه، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، کیلومتر ۴۰۰+۱۸ الی ۶۰۰ +۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۱۹- محور قادرآباد- خوانسار ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱۹ تیر لغایت ۱۹ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، کیلومتر ۱۰ الی ۱۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۲۰- محور قیر- فیروز آباد، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰، به‌دلیل اجرای عملیات تیغ زنی و ریزش برداری، کیلومتر ۳ الی ۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۲۱- محور فیروزآباد- کوار، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۲ تیر لغایت ۲۶ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰، به‌دلیل اجرای عملیات خاکریزی نقاط پرتگاهی، کیلومتر ۱۰۰+۱۱ الی ۴۰۰+۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۲۲- محور فیروزآباد- کهمره سرخی، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۲ تیر لغایت ۱۵ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰، به‌دلیل اجرای عملیات لکه برداری، کیلومتر ۰ الی ۳۰۰+۵۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۲۳- محور قیر- جهرم ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۶ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۶:۳۰ الی ۱۳:۳۰، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و تیغ زنی، کیلومتر ۵۰۰+۴ الی ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۲۴- محور خرم بید- سعادتشهر ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۲ تیر لغایت ۲۰ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۷، به‌دلیل اجرای عملیات احداث خاکریزی در نقاط پرتگاهی، کیلومتر ۳ الی ۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۲۵- محور صفاشهر- کولی کش ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۲ تیر لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۴، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و بخشنده کردن، کیلومتر ۱۳ الی ۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۲۶- محور جدید کازرون- دشت ارژن ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۳۰ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۴، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و خاکریزی نقاط پرتگاهی، کیلومتر ۵۰۰+۲۴ الی ۳۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۲۷- محور جدید کازرون- دشت ارژن ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیرات پل و نصب علائم، کیلومتر ۵۰۰+۴۸ الی ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۲۸- محور کازرون- فراشبند، واقع دراستان فارس، از مورخ ۲۹ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۴، به‌دلیل اجرای عملیات تیغ زنی، کیلومتر ۰ الی ۶۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۲۹- محور داراب- بندرعباس ، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و بخشنده سازی، کیلومتر ۲۰ الی ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

۳۰- محور نی ریز- سیرجان، واقع دراستان فارس، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۳۱ مرداد ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶، به‌دلیل اجرای عملیات تسطیح حریم راه، کیلومتر ۴۵۰+۰ الی ۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می شود.

قزوین:

۱- آزاد راه قزوین - زنجان، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۳۰ اردیبهشت لغایت ۳۰ آبان ۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۸، بغیر از ایام تعطیل و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۱۵ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور قدیم قزوین - رشت، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، از ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات خاکبرداری و احداث دیوار، کیلومتر ۵۸ الی ۸۵۰+۵۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور قزوین – معلم کلایه (حدفاصل میدان مینودر تا روستای کورانه - رفت و برگشت)، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۱ خرداد لغایت ۱۷ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات مرمت و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- آزاد راه قزوین - رشت، واقع در استان قزوین ، از مورخ ۱۷ تیر لغایت ۳۰ بهمن۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۸روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات تعمیرات گاردریل، کیلومتر ۳۴ الی ۴۶، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبوری انجام می‌شود.

۵- محور آبیک - طالقان، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۲۷ تیر لغایت ۱۳ مرداد ۹۶، از ساعت ۸ الی ۲۰، بغیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیل و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات درز انبساط پل زیاران، کیلومتر ۰ الی ۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور قزوین – بوئین زهرا، واقع دراستان قزوین، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، از ساعت ۸ الی ۲۰، بغیر از ایام تعطیل، به‌دلیل اجرای عملیات درز انبساط پل ها، کیلومتر ۱۵ الی ۴۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

قم :

۱- آزاد راه قم - تهران، واقع در استان قم ، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دو شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات زیرسازی و نصب نیوجرسی مفصلی در رفوژ وسط آزاد راه، کیلومتر ۰ (عوارضی) الی ۱۲.۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می‌شود.

۲- آزاد راه قم – تهران و بالعکس، واقع در استان قم ، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۰ شهریور۹۶، روزهای شنبه، یکشنبه، دو شنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی شهاب(چاپ و نشر)، کیلومتر ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می‌شود.

کردستان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

کرمان:

۱- محورکرمان ـ راین ـ حسین آباد ـ جیرفت(ساردوئیه ـ جیرفت)، واقع در استانکرمان به‌دلیل مداخله با ترافیک شهری‌ و تردد در جاذبه‌های گردشگری و عبور ۲۳ کیلومتر یاز مسیر فرعی، تردد خودروهای سنگین و حاملین فرآورده‌های نفتی ممنوع و مسیر جایگزین محور ترانزیت کرمان ـ دهبکری ـ جیرفت، معرفی می‌گردد. تردد وسایل نقلیه سواری در محورفوق بلامانع است.

۲- محور سیرجان– بندرعباس ( باند دوم – قطعه ۶ )، واقع در استان کرمان، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱ دی ۹۶، به صورت ۲۴ ساعته، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیر (تعویض) روکش آسفالت، کیلومتر ۶۵ الی ۷۱، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم سیرجان- بندرعباس به صورت دوطرفه انجام می گردد.

جنوب کرمان:

۱- محور جیرفت – ساردوییه - بافت، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۰ بهمن ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات درزگیری و روکش آسفالت، کیلومترهای ۵ الی ۱۳ و ۱۵ الی ۴۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور جیرفت – بلوک - فاریاب، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۰ بهمن ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و بهسازی، کیلومتر ۰ الی ۷۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور رودبار – زهکلوت - ایرانشهر، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و آسفالت، کیلومتر ۷ الی ۵۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور جیرفت – سه راهی بم - کرمان، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۱ تیر لغایت ۲۰ اسفند ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیر پل و درزگیری آسفالت، کیلومتر ۵ الی ۵۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور جیرفت – کهنوج، واقع در جنوب استان کرمان، از مورخ ۲۸ خرداد لغایت ۲۵ بهمن ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری، کیلومتر ۲۰ الی ۸۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

کرمانشاه:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

کهگیلویه وبویر احمد:

۱- محور دهدشت – لنده، (پل ایدنک)، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۲۱ خرداد لغایت ۱۶ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، بدلیل اجرای عملیات تعمیر و مرمت پل ایدنک، کیلومتر ۱۰، مسدود بوده و تردد از کنارگذر پل (پل آبنمای) انجام می گردد.

۲- محور گچساران- بی بی حکیمه - رگ سفید، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۱ اسفند ۹۶، بصورت شبانه روزی، بدلیل اجرای عملیات راهسازی، کیلومتر ۳۱ الی ۵۲، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین زیدون-رگ سفید انجام می گردد.

۳- محور یاسوج- بابا میدان، واقع در استان کهگیلویه وبویراحمد ، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۱۰ شهریور ۹۶، از ساعت ۲۲ الی ۶، بدلیل اجرای عملیات شستشوی تونل های شماره(۴و۵)، کیلومتر ۴۸ الی ۵۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

گلستان:

۱- محور آزادشهر – نوکنده ، واقع دراستانگلستان، از مورخ ۱۰ اردیبهشت لغایت ۱۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به ‌دلیل اجرای عملیات تنقیه پل و میان شکافی ۶ دستگاه پل، کیلومتر ۰ الی ۱۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور گرگان – آزادشهر ، واقع دراستانگلستان، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۰ مهر ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به ‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، کیلومتر ۰ الی ۷۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور نوکنده – گرگان، واقع دراستانگلستان، از مورخ ۱۸ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به ‌دلیل اجرای عملیات احداث پل و میان شکافی پل ها، کیلومتر ۰ الی ۴۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور آزادشهر – خوش ییلاق، واقع دراستانگلستان، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به ‌دلیل اجرای عملیات احداث دیوار و اجرای خاکریز پشت دیوار، خاکبرداری و خاکریزی و ساخت آبروها و عملیات تکمیلی تعریض راه، کیلومتر ۵۰۰+۱۳ الی ۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور آق قلا – اینچه برون ، واقع دراستانگلستان، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به ‌دلیل اجرای عملیات بهسازی محور، کیلومتر ۰ الی ۱۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

گیلان:

۱- آزاد راه رشت - قزوین، واقع در استان گیلان، از مورخ ۱۶ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۶، از ساعت ۸ الی ۱۸ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۴ هرهفته بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات تعویض و نصب جداکننده وسط (نیوجرسی) مفصلی، کیلومتر ۴۰ الی ۵۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، بامحدودیت و رعایت احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی دریک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می‌ گردد.

۲- آزاد راه رشت – قزوین (محدوده امامزاده هاشم)، واقع در استان گیلان، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۱۶ مرداد ۹۶، از ساعت ۱۲ الی ۲۱ روز شنبه و ساعت ۶ الی ۲۱ روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و ساعت ۶ الی ۱۲ روزهای چهارشنبه، بغیر از روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به‌دلیل اجرای عملیات بهینه سازی و کالیبراسیون سامانه WIM، کیلومتر ۵۰۰+۲۶ الی ۷۵۰+۲۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

لارستان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

لرستان:

۱- محور ازنا – الیگودرز، واقع در استان لرستان، از مورخ ۲۶ تیر لغایت ۳۱ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۵، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض و ساخت، حدفاصل کیلومتر ۶۰۰+۰ تا ۸۰۰+۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور فرعی الیگودرز – شول آباد، واقع در استان لرستان، از مورخ ۲۶ تیر لغایت ۳۱ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۵، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض، حدفاصل کیلومتر ۱۰۰+۶ تا ۲۰۰+۱۸، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور دورود – سه راهی چالانچولان ، واقع در استان لرستان، از مورخ ۳ مرداد لغایت ۲۰ اسفند ماه ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات تعریض ابنیه فنی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

مازندران:

۱- محور تهران – آمل ( محور هراز )، واقع در استان مازندران، از مورخ ۸ مرداد لغایت ۱۷ مرداد ۹۶، از ساعت ۶ الی ۱۸ روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته بغیر از روزهای شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، بدلیل اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی راه (محدوده پیچ ابتهاج)، کیلومتر ۸۵ الی ۸۶، مسدود بوده و تردد از محور های فیروزکوه و کندوان انجام می گردد.

مرکزی:

۱- محور قدیم ساوه – سلفچگان ، واقع در استان مرکزی، از مورخ ۱ تیر لغایت ۱ شهریور ماه ۹۶ به غیر از روزهای جمعه و ایام تعطیلات رسمی، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات احداث زیرگذر آوه، حدفاصل کیلومتر ۲۲ تا ۲۳، محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از مسیر انحرافی انجام می گردد.

۲- محور آشتیان – فرمهین ، واقع در استان مرکزی، از مورخ ۲۵ تیر لغایت ۲۵ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات احداث زیرگذر، حدفاصل کیلومتر ۳ تا ۴، محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از کنارگذر انجام می گردد.

هرمزگان:

فاقد وصول درخواست کارگاه جاده ای از استان یادشده

همدان:

۱- محور تویسرکان – کنگاور، واقع در استان همدان، از مورخ ۲۵ خرداد لغایت ۳۰ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و شانه سازی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور تویسرکان – خیرآباد، واقع در استان همدان، از مورخ ۲۵ خرداد لغایت ۳۰ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی و درزگیری، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۱۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور خیرآباد – فرسفج، واقع در استان همدان، از مورخ ۲۵ خرداد لغایت ۳۰ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری و شانه سازی، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۳۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۴- محور نهاوند – اورزمان، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱ بهمن ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات راهسازی، حدفاصل کیلومتر ۳ تا ۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور نهاوند – بروجرد، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات راهسازی، حدفاصل کیلومتر ۵ تا ۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور نهاوند – کرمانشاه، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، حدفاصل کیلومتر ۱۰ تا ۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور نهاوند – کرمانشاه، واقع در استان همدان، از مورخ ۱۱ مرداد لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات لکه گیری، حدفاصل کیلومتر ۲۸ تا ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور نهاوند – کرمانشاه، واقع در استان همدان، از مورخ ۲۶ مرداد لغایت ۱ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۳۰ تا ۳۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور نهاوند – کرمانشاه، واقع در استان همدان، از مورخ ۲۶ مرداد لغایت ۱ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۲۵، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور آوج – ماهنیان، واقع در استان همدان، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱ آبان ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۱۱ تا ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۱- محور رزن – گرمک، واقع در استان همدان، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۲۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۲- محور رزن – سرواک، واقع در استان همدان، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات شانه سازی، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۲۰، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۳- محور رزن – قروه درجزین، واقع در استان همدان، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۱۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۴- محور رزن – دمق، واقع در استان همدان، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای عملیات راهسازی، حدفاصل کیلومتر ۳ تا ۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود

۱۵- محور دمق – اورقین، واقع در استان همدان، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱ مهر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌دلیل اجرای شانه سازی، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۲۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

یزد:

۱- محور یزد - بافق، واقع در استان یزد، از مورخ ۳ تیر لغایت ۹ آذر ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۸، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۸۵ تا ۱۰۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۲- محور ابراهیم آباد - طزنج، واقع در استان یزد، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۰ دی ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۴، به‌ دلیل اجرای عملیات ساخت راه، حدفاصل کیلومتر ۱۰ تا ۱۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۳- محور تفت - ابرکوه، واقع در استان یزد، از مورخ ۱ تیر لغایت ۳۰ مهر ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری جهت ایمن سازی و اصلاح شیب شیروانی، حدفاصل کیلومتر ۷۰۰+۵۹ تا ۲۰۰+۶۲، مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور ابرکوه – تفت به صورت دو طرفه انجام می گردد.

۴- محور عقدا – مزرعه نو، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۳۱ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات ساخت راه، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۵- محور حاجی آباد – بیاضیه، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۰ تیر لغایت ۱۵ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۸ الی ۱۴:۳۰، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۱۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۶- محور یزد– طبس، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۷ تیر لغایت ۲۶ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۴، به‌ دلیل اجرای عملیات خاکریزی و تعریض پل، حدفاصل کیلومتر ۲ تا ۵۰۰+۲، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۷- محور روستایی دره– منشاد، واقع در استان یزد، از مورخ ۳۱ تیر لغایت ۳۱ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات ترانشه برداری، کیلومتر ۶ ، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۸- محور حاجی آباد– بیاضیه، واقع در استان یزد، از مورخ ۳۱ تیر لغایت ۱۰ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۷ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات آسفالت چیپ سیل، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۱۱، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۹- محور ابرکوه– یزد ، واقع در استان یزد، از مورخ ۳۱ تیر لغایت ۳۱ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۶، به‌ دلیل اجرای عملیات لکه گیری، حدفاصل کیلومتر ۴۰۰+۲۱ تا ۱۰۰+۵۴، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۰- محور ترکان– توتک ، واقع در استان یزد، از مورخ ۱ مرداد لغایت ۱۵ مرداد ماه ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۲۰، به‌ دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت و اصلاح شیب شیروانی، حدفاصل کیلومتر ۱ تا ۱۷، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.

۱۱- محور کنارگذر یزد، واقع در استان یزد، از مورخ ۱۰ مرداد لغایت ۲۰ شهریور ماه ۹۶، ساعت ۷:۳۰ الی ۱۹، به‌ دلیل اجرای عملیات تعمیرات و مرمت قرنیز پل، حدفاصل کیلومتر ۶ تا ۲۰۰+۶، تردد همزمان با اجرای عملیات، با رعایت احتیاط انجام می‌شود.