۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

نماینده مردم دشتستان در مجلس:

آزمایشگاه مواد غذایی و مرکز بیماری‌های میگو در بوشهر تجهیز شوند

بوشهر - نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: تجهیز هرچه بیشتر آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و مرکز ملی بررسی و تشخیص بیماری‌های میگو در دستور کار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر سعادت صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل و مسئولان دامپزشکی استان بوشهر اظهار داشت: حوزه فعالیت دامپزشکی از مزرعه تا سفره بر سلامت مردم و جامعه تاثیر مستقیم دارد.

وی اضافه کرد: برای تولید کنندگان جلسات و همایش های متعدد برگزار شوند تا با کار و قوانین و تاثیرات آن در سلامت مردم و جامعه آشنایی بیشتری پیدا کنند.

سعادت بیان کرد: هم اکنون اهمیت و جایگاه دامپزشکی برای عموم مردم روشن شده است و حوزه فعالیت دامپزشکی از تولید تا مصرف و یا به عبارتی از مزرعه تا سفره تاثیر بسزایی در تضمین و تامین سلامت سفره غذایی جامعه داشته است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: حضور و فعالیت مجموعه دامپزشکی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان بسیار مهم بوده و در همین راستا شایسته است برای تولید کنندگان جلسات آموزشی و همایش ها متعدد برگزار شود تا با کار و قوانین و تاثیرات در سلامت مردم و جامعه آشنایی بیشتری پیدا کنند.

سعادت ادامه داد: وظایف و عملکرد دامپزشکی با سلامت مردم گره خورده است و با وجود خطرات و سختی کار دامپزشکی تعهد و وجدان کاری این مجموعه در سطح کشور قابل تقدیر است.

وی بیان داشت: توصیه‌ها، مراقبت‌ها و اقدامات درمانی و قرنطینه‌ای دامپزشکی می‌تواند بالاترین تاثیر در رشد صنعت پرورش دام و طیور داشته باشد و این مهم یکی از عوامل توسعه و رونق اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

سعادت با اشاره به تخصصی بودن فعالیت‌های دامپزشکی گفت: خوشبختانه هم‌اکنون آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و مرکز ملی بررسی و تشخیص بیماری‌های میگو به عنوان دو مرکز ملی و بین‌المللی در حال فعالیت و تضمین کیفیت محصولات وارداتی و صادراتی هستند که مسئولان امر باید در تجهیز هرچه بیشتر این دو مجموعه اهتمام لازم را بکار گیرند.

