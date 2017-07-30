به گزارش خبرنگار مهر، سکینه الماسی صبح یکشنبه در دیدار با رئیس شبکه بهداشت شهرستان عسلویه اظهار داشت: در بازدیدی که وزیر بهداشت از شهرستان عسلویه داشت از نیروهای متخصص و توانمند بومی این شهرستان در حوزه سلامت بسیار شگفت زده شد.

وی افزود: ذهنیت مجموعه استان و حتی کشور باید نسبت به نیروهای بومی این شهرستان تغییر کند و در این شهرستان هم مردان و هم زنان توانمندی‌های به سزایی دارند که می‌توانند در سیستم مدیریت شهرستان و استان کار آمد عمل کنند.

نماینده جنوب بوشهر با بیان اینکه مردم اهل تسنن عسلویه همیشه در همه صحنه‌ها حضور داشته‌اند اظهار داشت: مردم عسلویه با رای حداکثری خود به دولت تدبیر و امید صداقت و وفاداری خودشان را به نظام ثابت کردند.

وی گفت: حضور صنعت در عسلویه خیلی چیزها از جمله صید و هوای پاک را از آنها گرفته پس صنعت باید به نیروهای بومی این شهرستان اجازه دهد تا آنها هم در صنعت نقش ایفا کنند.

الماسی افزود: همین آقای زارعی به عنوان یک مدیر بومی بسیار تلاش می‌کنند و به دنبال محرومیت‌زدایی در حوزه بهداشت و درمان عسلویه هستند و ما هم به نوبه خود به وی کمک خواهیم کرد و حتی نامه‌هایی نیز به وزیر محترم بهداشت نیز زده‌ایم.

وی اضافه کرد: همانگونه که برای سیستان و بلوچستان و هرمزگان در کنکور سراسری سهمیه ویژه در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دیگر رشته های زیر گروه پزشکی از قبیل بینائی سنجی، شنوائی سنجی، فیزیوتراپی، مامائی، علوم آزمایشگاهی، پرستاری، فوریت‌ها، بهداشت عمومی در نظر گرفته شده است ما نیز خواستار این سهمیه هستیم.

وی گفت: باید از همین مدیران و نیروهای بومی حمایت شود و در همه شئونات از جمله صنعت از آنان بهره مند شد.