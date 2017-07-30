به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این خبر در پی دیدار شیخ محمد شریف، رییس مجمع اهل سنت و جماعت صوفی آدیس‌آبابا با سید حسن حیدری، رایزن فرهنگی ایران در اتیوپی اعلام شد.

حیدری با بیان اینکه هدف این دیدار برنامه‌ریزی در خصوص برگزاری نخستین دوره تعلیم مربی قرآنی است، گفت: مدارس متعدد قرآنی در سراسر کشور اتیوپی فعال هستند که در تربیت و آشنایی نسل جوان با الفاظ و مفاهیم قرآن نقش به سزائی دارند.

وی افزود: بر این اساس رایزنی فرهنگی ایران برای افزایش دانش معلمان و مربیان این مدارس و بهره‌مندی آنان از شیوه‌های نوین در تدریس قرائت، حفظ و تفسیر قرآن کریم، تصمیم به برگزاری یک دوره تربیت مربی قرآنی دارد. بدین منظور مناسب است تا تعداد ۵۰ نفر از اساتید قرآنی انتخاب شده و طی یک دوره چهار روزه، این کارگاه آموزشی را بگذرانند.

شیخ محمد شریف، رییس مجمع اهل سنت و جماعت صوفی آدیس آبابا ضمن قدردانی از همکاری‌ها و مساعدت‌های گذشته رایزنی فرهنگی ایران، آمادگی خود را برای هرگونه اقدام در راستای اجرای هر چه بهتر این دوره آموزشی، اعلام کرد.