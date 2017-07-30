روستاهای استان بوشهر ظرفیت بالایی برای اقتصاد مقاومتی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نکیسا صبح یکشنبه در نشست با مسئولان بسیج سازندگی استان بوشهر اظهار داشت: تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی یک اولویت اساسی است و همه باید برای این مهم تلاش ویژه‌ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: روستاها برای توسعه برنامه‌های اقتصاد مقاومتی جایگاه ویژه‌ای دارند و در استان بوشهر ظرفیت‌های بسیار خوبی در سطح روستاها برای این منظور وجود دارد.

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر با تاکید بر توجه به ظرفیت‌های روستایی برای تحقق برنامه تدوین شده گفت: روستاهای استان بوشهر دارای ظرفیت‌های مهمی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اشتغال‌زایی، فرهنگی و اجتماعی هستند که باید از این قابلیت‌ها در راستای حل مشکلات روستاها استفاده کرد.

نکیسا با اشاره به تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید و اشتغال خاطر نشان کرد: مناطق روستایی استان بوشهر با داشتن ظرفیت مطلوب و مناسب فرصت مهمی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال فراهم کرده است.

نشست هم اندیشی و تعامل برای خدمت رسانی بهتر در روستاها با حضور مدیرکل روستایی و امور شوراهای استانداری بوشهر و مدیر بسیج سازندگی استان بوشهر در استانداری بوشهر برگزار شد.