به گزارش خبرگزاری مهر، احمد لطفی در جلسه هماهنگی برگزاری برنامه‌های ویژه دهه کرامت در کمیته امداد استان بوشهر اظهار داشت: در دهه کرامت که از ولادت حضرت معصومه(س) تا ولادت امام رضا(ع) است، ویژه برنامه های متعدد فرهنگی مانند آذین بندی، مولودی خوانی، مسابقات کتابخوانی و اردوهای زیارتی برای مددجویان تحت حمایت این نهاد برگزار می شود.

وی نشست های آموزشی و فرهنگی با موضوع انس و الفت در خانواده، روابط والدین با فرزندان و بالعکس، با تاسی از سیره امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) در قالب طرح فلاح و کانون مذهبی را از جمله برنامه‌های کمیته امداد در طول دهه کرامت برای مددجویان تحت حمایت عنوان کرد.

لطفی با اشاره به برگزاری همایش ویژه روز دختر و شناسایی و تجلیل از دختران فعال در برنامه های فرهنگی و تربیتی در نقاط مختلف استان، گفت: در مجتمع های فرهنگی و تربیتی کمیته امداد، مسابقات کتابخوانی در خصوص شخصیت زیبای حضرت معصومه(س) و شخصیت مهربان حضرت امام رضا (ع) برگزار می‌شود و به شرکت کنندگان جایزه اهداء می شود.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از اعزام دانش آموزان مددجوی تحت حمایت به مشهد مقدس خبر داد و افزود: ۱۲۰ نفر از دانش آموزان دختر تحت حمایت از نهم مرداد تا ۱۳ مرداد روز ولادت حضرت امام رضا(ع) به مشهد مقدس اعزام می شوند که برای این اردوی زیارتی نزدیک به ۵۰ میلیون تومان هزینه در نظر گرفته شده است.

لطفی بهره گیری از حضور نمایندگان اعزامی آستان قدس رضوی در خانه های مددجویان و ارائه برنامه های مذهبی و تقویت بنیه دینی جامعه هدف را از دیگر برنامه های کمیته امداد در دهه کرامت عنوان کرد.