خرید تضمینی ۶۰ هزار تن گندم در شهرستان رزن

رضا وثاقتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۷۰ درصد گندم های کشت شده شهرستان رزن برداشت شده است.

وی اظهار داشت: براساس پیش بینی ها امسال بیش از ۸۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط اداره تعاون روستایی شهرستان رزن خریداری می‌شود.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان رزن با اشاره به خرید بیش از ۶۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان شهرستان رزن توسط اداره تعاون روستایی افزود: این میزان گندم در ۱۲ مرکز خریدی که توسط اداره تعاون روستایی شهرستان رزن پیش بینی شده، خریداری شده است.

وی با بیان اینکه شهرستان رزن در سال گذشته رتبه نخست استان در خرید تضمینی گندم را داشته است. یادآور شد: سال گذشته ۱۱۴ هزار تن گندم از کشاورزان شهرستان خریداری شد.

وثاقتی از تکمیل ظرفیت ۵ مرکز خرید شهرستان رزن خبر داد و گفت: از ۱۲ مرکز خرید پیش بینی شده ظرفیت خرید ۵ مرکز تکمیل شده و دیگر در این مراکز خرید انجام نمی شود و تا به امروز نیز حدود ۹۰۰تن از گندم کشاورزان به سیلوی ملایر انتقال داده شده است.

وی ادامه داد: با پر شدن انبارهای مراکز خرید گندم، گندم های جمع آوری شده به سیلوها انتقال داده خواهد شد.

رضا وثاقتی یادآور شد: مراکز خرید باقی مانده شهرستان رزن به صورت ۲۴ ساعته آمادگی دارند تا گندم کشاورزان را خریداری کنند.

وی با اشاره به میزان خرید جو توسط اداره تعاون روستایی شهرستان رزن گفت: امسال بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ تن جو از کشاورزان خریداری شده است.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان رزن ادامه داد: به دلیل نزدیک بودن قیمت بازار به قیمت تضمینی جو کشاورزان بیشتر تمایل دارند جوی خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.