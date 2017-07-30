به گزارش خبرنگار مهر، داود بهبودی یکشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توسعه استانی و منطقه‌ای هم نیازمند بهره‌گیری از الگوهای ملی و هم حرکت‌ها و برنامه‌ریزی‌های استانی است؛ چرا که بعضا برنامه‌های ملی سازگاری خود را با توسعه استانی و منطقه‌ای از دست می‌دهند.

وی افزود: برنامه پنجم توسعه با تکیه بر منابع نفتی و قبل از کاهش شدید درآمدهای نفتی تدوین شده بود و در نتیجه مدیریت اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کرد؛ به همین دلیل با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، ما به عنوان نمایندگان این دولت در استان آذربایجان‌شرقی با اختیاراتی که داشتیم تصمیم گرفتیم برنامه توسعه‌ای جدیدی را تحت عنوان سند تدبیر توسعه برای استان تدوین کنیم.

بهبودی تصریح کرد: تکیه سند تدبیر توسعه استان آذربایجان‌شرقی که با رویکرد هسته‌های کلیدی تدوین شده، بیشتر بر منابع بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه حرکت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای استان را بر مبنای سند تدبیر توسعه قرار داده و عملکرد مطلوبی نیز تاکنون به جای گذاشته‌ایم، ادامه داد: این شیوه برنامه‌ریزی مورد استقبال کل کشور قرار گرفت؛ به طوری که الگوی منطقه‌ای برنامه ششم توسعه به شمار می‌رفت.

وی خاطرنشان ساخت: در واقع ما سند تدبیر توسعه را نسخه عملیاتی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانیم؛ چرا که در این سند تکیه بر منابع بخش خصوصی، مشارکت مردم و توجه به اقتصاد دانش‌بنیان مورد تاکید بوده و دولت را تنها در تامین زیرساخت‌ها، حمایت از رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار موظف و مکلف می‌داند؛ با این اوصاف استان آذربایجان‌شرقی مفتخر به کسب عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور شد.

تجلی اقتصاد مقاومتی در تبریز ۲۰۱۸

بهبودی در ادامه یادآور شد: مقوله تبریز ۲۰۱۸ فرصت خوبی برای استان فراهم کرده تا از هم اکنون مقدمات بسیاری از امور را در عرصه کالبدی شهر، زیرساخت‌ها و فرهنگ عمومی و گفتمان‌سازی فراهم کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی اذعان داشت: علاوه بر تبریز در بسیاری از شهرستان‌های استان نیز کارهایی انجام می‌شود که خودبه‌خود هم نشاط روحی و هم فعالیت فیزیکی و کالبدی را به استان سرایت داده که همه اینها آثارش را در اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد.