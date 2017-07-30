وزارت بهداشت در تربیت پرستار بیمارستانی تجدیدنظر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد وحدتی با تاکید بر لزوم تجدید نظر وزارت بهداشت در اجرای طرح تربیت نیروی پرستاری با انتقاد از اینکه بدون تحصیلات آکادمیک نمی توان نسبت به جذب پرستار اقدام کرد، گفت: وزارت بهداشت برای رفع کمبود نیروی پرستاری باید نسبت به بکارگیری نیروی پرستاری از راه های قانونی اقدام کند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح تربیت پرستار بیمارستانی راهکار مناسبی برای رفع کمبود پرستار نبوده و با اجرای این طرح های غیرکارشناسی سلامت مردم به خطر می افتد، افزود: به صورت جدی می طلبد وزارت بهداشت در تدوین و اجرای چنین طرح هایی برای نظر پرستاران و مجامع صنفی پرستاری ارزش قایل شده و با آنها همراهی کند نه اینکه با اجرای طرح های غیرکارشناسانه آینده شغلی آنها را در معرض خطر و تنش را در میان آنها افزایش دهد.

رشته پرستاری باید تخصصی شود

وحدتی با بیان اینکه پرستاران نیاز به تحصیلات دانشگاهی داشته و رشته پرستاری باید تخصصی شود، تصریح کرد: رشته پرستاری فنی بوده و حرفه پرستاری پرهیجان و حساس بوده و نقش پرستاران در روند درمان و بهبودی بیماران بسیار حائز اهمیت و مهم است.

وی ادامه داد: بنابراین افرادی که دوره های آکادمیک پرستاری را سپری نکرده نمی توانند در این حرفه مشغول شوند و اجرای طرح تربیت پرستار بیمارستانی به نوعی ظلم به پرستاران، حوزه سلامت و بیماران است.

هیچ تناسبی بین بیمار و پرستار وجود ندارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از کمبود پرستار در کشور انتقاد کرد و با بیان اینکه هیچ تناسبی بین بیمار و پرستار وجود ندارد، تصریح کرد: برای رفع کمبود پرستار باید به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته پرستاری توجه کرد و از سویی وزارت بهداشت نسبت به پیگیری جذب پرستار از سوی سازمان امور استخدامی اقدام کند تا تعداد پرستارها به استانداردها نزدیک شود.