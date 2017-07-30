پلمب آرایشگاه های مدلینگ در پردیس/۱۲ میلیارد کالای قاچاق کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا ناظری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه طرح ذوالفقار ۹۶ که با محوریت شهرستان پردیس، اجرا شد، طی سخنانی به ارائه گزارشی از توفیقات این طرح پرداخت و گفت: در این طرح ۲۶۰۰ نفر از مجرمین در شرق استان تهران دستگیر شدند و ۲۳ سوله دپوی کالا قاچاق شناسایی شد.

وی افزود: از این تعداد مجرمین دستگیر شده، ۷۰۰ نفر متهم فراری و ۲۸۰ نفر معتاد بوده اند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران: میزان کالاهای قاچاقی که طی این طرح ضبط شده است، ۱۲ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به توفیقات پلیس در طرح ذوالفقار ۹۶ اظهر در زمینه سرقت و مبارزه با سارقان گفت: در این طرح ۳۸۹ سارق و چهار قاتل توسط پلیس دستگیر شدند.

ناظری از کشف ۱۳۶ لانه خرده‌فروشی مواد مخدر صنعتی و سنتی و دستگیری سرکرده های آن ها در طرح دوالفقار ۹۶ خبر داد و گفت: در این طرح، ۳۰ نفر از اراذل و اوباش نیز بااقتدار دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران، به راه اندازی تعدادی آرایشگاه‌های زنانه مدلینگ در شهرستان پردیس اشاره کرد و گفت: تصاویر این آرایشگاه ها در فضای مجازی منتشر می شد، این آرایشگاه‌ها هم پلمب شد و در این زمینه پلیس فتا شرق استان تهران خوش درخشید.

وی سپس به عملیات تروریستی مجلس و حرم امام(ره) اشاره کرد و افزود: در حوزه مسائل امنیتی در ترقه‌بازی تهران برخورد قاطعانه‌ای در مجلس و حرم مطهر امام راحل (ع) صورت گرفت و پس از آن نیز دلاور مردان سپاه با شلیک موشک به قلب تروریست ها به خوبی پاسخ این اقدامات را دادند.

ناظری گفت: نیروی انتظامی شرق استان تهران در زمینه پایداری امنیت در شرق استان تهران، اجازه خودنمایی به افرادی که قصد ایجاد نا امنی داشته باشند، را نمی دهد.