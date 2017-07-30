تایلرکینگ آمریکایی مغلوب هنرنمایی علی اکبری

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی اکبری عضو پیشین تیم ملی کشتی کشورمان که مدتی است به ورزشهای رزمی روی آورده امروز یکشنبه در دومین مبارزه حرفه ای خود در سال ۲۰۱۷ به مصاف «تایلرکینگ» آمریکایی رفت.

این مبارزه جذاب و دیدنی در سایتامای ژاپن و با استقبال خوب علاقمندان MMA رشته برگزار شد و علی اکبری با وجود آنکه در فاصله یک هفته به برگزاری مبارزه دچار بیماری شده بود، بسیار آماده و سرحال نشان داد.

«کینگ» که به غارتگر معروف است و در کری های قبل از مبارزه با جعلی خواندن علی اکبری گفته بود که می خواهد عیار واقعی وی را بر همگان ثابت کند، در این دیدار حرفی برای گفتن نداشت و زودتر از آنچه تصورش را می کرد مغلوب علی اکبری شد.

این رزمی کار کشورمان از همان دقایق اول مبارزه با ضربات فنی مشت خود از چپ و راست، ابتکار عمل را در دست گرفت. «کینگ» که در فنون جوجیتسو برزیلی تبحر دارد قصد داشت مبارزه با خاک بکشاند تا از فنون خود بهره ببرد، ولی علی اکبری با آگاهی از این موضوع شرایط را به نفع خود تغییر داد و در کمتر از سه دقیقه رقیب را ناک اوت کرد و به یک پیروزی ارزشمند ست پیدا کرد.

این مبارزه توسط سازمان جهانی RIZIN تدارک دیده شده بود. این سازمان یکی از چند سازمانی در دنیاست که مجری مبارزات رزمی حرفه ای از جمله MMA (ورزش رزمی حرفه ای ترکیبی) می باشد.

این آخرین مبارزه علی اکبری در سازمان RIZIN بود و او بعد از این تصمیم خواهد گرفت که با عقد قراردادی جدیددر همین سازمان به مبارزات خود ادامه دهد یا با دیگر سازمان ها قرارداد منعقد کند.