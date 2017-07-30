به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در مراسم افتتاح پارک تخصصی علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات که صبح یکشنبه با حضور وزیر علوم در کرج برگزار شد، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و میلاد امام رضا(ع)، اظهار کرد: پیگیریهای فراوانی برای افتتاح این پارک صورت گرفت و امروز شاهد به بهرهبرداری رسیدن آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از توفیقات دولت یازدهم صمیمیت بیشتر با دو وزارت خانه ارتباطات و علوم بود، افزود: اقدامات خوبی بین این دو وزارت خانه انجامگرفته است؛ همواره درصدد بودیم با دانشگاهها ارتباط خوبی داشته باشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توجه به دانشگاهها را ضروری دانست و گفت: بایستی ارتباط با دانشگاه را موردتوجه بیشتری قرار دهیم.
واعظی با اشاره به اینکه دولت، بخش خصوصی و دانشگاهها همچنین مراکز پژوهشی بایستی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند، تصریح کرد: این مهم در وزارت ارتباط آثار مثبت و مفیدی را به همراه داشته است.
وی با تأکید بر اینکه نقش دولت باید هدایتی و نظارتی باشد و نباید تصدیگری کند، گفت: ورود بخش خصوصی در این زمینه حائز اهمیت است چراکه با تحقق این مهم توسعه همگانی کشور امکانپذیر خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئله علم، نوآوری، فناوری و علوم دانشبنیان برای پیشرفته و توسعه کشور را ضروری دانست و بیان کرد: دانشگاه و مراکز تحقیقاتی آینده و مسیر راه صنعت کشور را مشخص میکند، بخش خصوصی در این حوزه نیز نقش مهمی را ایفا میکند.
واعظی با اشاره به ظرفیت و پتانسیلهای موجود در استان البرز نظیر نیروهای متخصص، مراکز علمی و پژوهشی، گفت: توسعه دولت الکترونیک و افزایش خدمات در این استان حائز اهمیت است؛ همکاری بیشازپیش دستگاههای اجرایی استان البرز سبب خواهد شد زیرساختهای لازم با سرعت بیشتری فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه استان البرز قطب علم و فناوری کشور محسوب میشود، گفت: امروز نفت، بانک و بیمه برکت آفرین نخواهد بود، بدون شک علم و فعالیتهای دانشبنیان ثروت آفرین است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: پنج کوریدور علم و فناوری در کشور وجود دارد، یکی از این کوریدور ها از تهران آغاز و تا مجموعه اقتصادی پیام واقع در البرز ختم میشود باید به این مهم اشاره کرد هر آنچه به بخش «آی.سی.تی» مرتبط میشود در این محدوده قابلیت اجرایی شدن دارد.
واعظی با اشاره به اینکه شهرک «آی.سی.تی» در منطقه اقتصادی پیام ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: تصویب کریدورهای یادشده آثار مثبتی را برای کشور به همراه خواهد داشت، بهطورقطع وزارت خانههای مختلف میتوانند نقش اساسی در این کوریدورها داشته باشند.
وی بیان کرد: اقدامات لازم برای فعالسازی بخش مسافربری فرودگاه پیام در حال انجام است، به جد درصدد راهاندازی این مهم هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امید است تمامی توفیقات کابینه یازدهم در دولت دوازدهم ادامه یافته و ضعفهای موجود برطرف شود تا شاهد کابینهای منسجم در راستای منافع مردم باشیم.
واعظی بابیان اینکه به دنبال این هستیم مجموعه اقتصادی پیام مکمل پارک فناوری «آی.سی.تی» باشد، اظهار کرد: تمام نیازمندیهای این مرکز نظیر فیبر نوری تأمین خواهد شد، درصدد هستیم این مرکز از مرکز «آی.سی.تی» به شهر بینالمللی «آی.سی.تی» حرکت کند.
وی با اشاره به وجود مرکز فضائی ماهدشت، گفت: خرید ماهواره سنجشی در حال اتمام است، همزمان در دانشگاههای مختلف و پژوهشگاه فضایی در حال ساخت ماهواره هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه فعالسازی منطقه ویژه اقتصادی امری ضروری است که دراینباره تلاش جدی صورت گرفته است، تصریح کرد: امروز بستر لازم برای تحقق این مهم فراهمشده و نسبت به آینده مجموعه پیام بسیار خوشبین هستم.
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