چین تولید فولاد را ۴۲میلیون تن کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، چین اعلام کرد در ۶ ماه نخست سال جاری میلادی ۴۲.۳۹ میلیون تن از تولید فولاد خام کارخانه های این کشور را کاهش داده است که این رقم معادل ۸۴ درصد از هدف گذاری این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی برای پایین آوردن ظرفیت تولید فولاد است.

«ژیا نانگ» رئیس کمیسیون اصلاحات و توسعه ملی چین در نشست سالانه انجمن فولاد و آهن این کشور گفت: هدف چین کاهش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تن از مازاد ظرفیت فولاد خام خود در کمتر از دو سال است.

چین در ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی متعهد شد تا ظرفیت فولاد خود را کاهش دهد تا از این طریق به اشباع بازار جهانی فولاد کمک نکند.

قرار است چینی ها در سال جاری میلادی تقریبا ۱۰۰ میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد خود را کاهش دهند؛ پیش از این تولید کنندگان فولاد گرید پایین در چین، مجبور به متوقف کردن تولید خود شده اند.

حجم صادرات فولاد چین در سال جاری میلادی در مقایسه با سال قبل روند نزولی به خود گرفته است؛ در همین حال افزایش قیمت فولاد در حال بالابردن انگیزه تولید کنندگان فولاد چین برای افزایش تولید است.