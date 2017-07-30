به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد صبح یکشنبه در جلسه هیئت امناء ستاد دیه نمایندگی استان کرمان با اشاره به برگزاری ۳۳ جشن گلریزان ویژه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در استان کرمان طی ماه رمضان گفت: در این جشن ها دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از سوی خیران تعهد شد که تاکنون ۸۰۰ میلیون تومان این مبلغ وصول شده است.

رئیس هیات امناء ستاد دیه استان کرمان با اشاره به آزادی ۶۷ نفر مددجوی جرائم غیرعمد در استان کرمان طی سال جاری افزود: برای این منظور یک میلیارد و ۵۸۱ میلیون تومان پرداخت شده است.

موحد با تقدیر از این اقدام خداپسندانه خیران گفت: امیدواریم شاهد ترویج هر چه بیشتر این سنت حسنه در سطح جامعه برای رهایی زندانیان جرائم غیرعمد از زندان ها باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت خیران دیگر شاهد ورود افراد به زندان ها به دلیل فقر نباشیم و افزود: باید از خیرانی که در این زمینه ورود می کنند تجلیل به عمل آید.