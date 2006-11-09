  1. سیاست
  2. سایر
۱۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۷:۴۵

سفیر ایران در مسکو :

تهران خواهان بازگشت موضوع هسته ای خود به آژانس است

تهران خواهان بازگشت موضوع هسته ای خود به آژانس است

سفیر ایران در مسکو با تاکید بر آمادگی کشورش برای انجام گفتگوها اعلام کرد که جمهوری اسلامی خواستار بازگشت موضوع هسته ای خود به آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "غلام رضا انصاری" گفت : انتقال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد علاوه بر اینکه، مانع از تقویت رژیم منع تکثیر سلاح های هسته ای می شود؛ وضعیت را هم بیش از پیش بدتر می کند.

 انصاری همچنین افزود: آنچه که ما می توانیم به شش کشور(پنج کشور عضو دائم شورای امنیت بعلاوه آلمان موسوم به 1+5) بگوییم این است که شیوه های بسیار سودمند و معقولی برای حل مسئله وجود دارد.

وی همچنین اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران خواستار آغاز گفتگوهاست.

به گفته سفیر ایران در مسکو، "منشور و مقررات آژانس بهترین زمینه و اساس کار با ایران است و ما تاکید داریم که گروه شش باید تلاش هایی را برای بازگرداندن پرونده ایران به مسیر اولیه خود که همان آژانس است، انجام دهد".

انصاری همچنین بازگشت موضوع هسته ای ایران را به وین(مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی) بهترین و معقول ترین راه برای برخورد با موضوع  ایران می داند و  به عقیده این دیپلمات ایرانی انتقال این پرونده به شورای امنیت می تواند اوضاع را بدتر کند و چشم انداز حل این موضوع را تیره تر کند.

کد مطلب 404495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها