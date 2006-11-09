تهران خواهان بازگشت موضوع هسته ای خود به آژانس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "غلام رضا انصاری" گفت : انتقال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد علاوه بر اینکه، مانع از تقویت رژیم منع تکثیر سلاح های هسته ای می شود؛ وضعیت را هم بیش از پیش بدتر می کند.

انصاری همچنین افزود: آنچه که ما می توانیم به شش کشور(پنج کشور عضو دائم شورای امنیت بعلاوه آلمان موسوم به 1+5) بگوییم این است که شیوه های بسیار سودمند و معقولی برای حل مسئله وجود دارد.

وی همچنین اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران خواستار آغاز گفتگوهاست.

به گفته سفیر ایران در مسکو، "منشور و مقررات آژانس بهترین زمینه و اساس کار با ایران است و ما تاکید داریم که گروه شش باید تلاش هایی را برای بازگرداندن پرونده ایران به مسیر اولیه خود که همان آژانس است، انجام دهد".

انصاری همچنین بازگشت موضوع هسته ای ایران را به وین(مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی) بهترین و معقول ترین راه برای برخورد با موضوع ایران می داند و به عقیده این دیپلمات ایرانی انتقال این پرونده به شورای امنیت می تواند اوضاع را بدتر کند و چشم انداز حل این موضوع را تیره تر کند.