گود شمال میدان امام(ره) خطرناک است/افتتاح تونل حکیم

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در آغاز جلسه سیصدو شصت و چهارم شورای اسلامی شهر تهران با گرامیداشت روز اهدا خون گفت : کشور ایران یکی از کشورهایی است که در جایگاه اهدا خون جایگاه بالایی دارد. پیش از این یک بار از فرانسه خون وارد کردیم و شاهدیم که چه مشکلاتی پیش آمد.

احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در این جلسه گفت : پروژه تونل حکیم فردا افتتاح می شودواین پروژه بزرگ نقش تعیین کننده ای در مدیریت ترافیک شهر دارد.

در ادامه این جلسه اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران نسبت به گود بلاتکلیف میدان امام خمینی تذکر داد و گفت : گود شمال میدان امام خمینی بسیار خطرناک است این درحالی است که سازه تبلیغاتی در کنار آن در حال نصب است که وضعیتی خطرناکتر را پدیدار کرده است.

در ادامه این جلسه اسماعیل دوستی گفت: فدراسیون ناشنوایان ۹۶ ورزشکار را در ۱۳ رشته به المپیک ناشنوایان فرستاده است که تاکنون ۴ مدال طلا را کسب کرده است ،از صدا و سیما می خواهیم این مسابقات را پخش کند.

مجتبی شاکری هم در این جلسه در خصوص ساماندهی موتور سیکلت های شهر تهران گفت : هم اکنون ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر موتور سوار در کشور داریم که بخش عمده ای از ارتباطات شهری را بر عهده دارند و لازم است به صورت سنجیده برای آنها فکر شود.

در این جلسه همچنین دنیامالی با اشاره به موضوعات مطرح شده بین قوه قضائیه و وزارت ارتباطات گفت: هم مدیریت فضای مجازی اهمیت دارد و هم دسترسی به آن مهم است و امیدواریم به نتیجه ای برسیم که به مصلحت نظام باشد.

مجتبی شاکری نیز با اشاره به روز تجلیل از امام زادگان و بقاع متبرکه، افزود: تهران ۳۰۰ امامزاده دارد که در شکل دهی به فرهنگ نقش عمده دارند و جا دارد سازمان فرهنگی هنری و حوزه هنری برای برقراری ارتباط این اماکن با خانواده ها برنامه ریزی کنند.