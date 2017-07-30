درخشش عکاس شیرازی در جشنواره ملی جلوه های فرهنگ رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه های کشور در قالب برنامه های پانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، معاونت امور مطبوعات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)، مردادماه ۹۶ همزمان به میزبانی استان گیلان برگزار شد.

آیین اختتامیه هفتمین جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه های کشور، با حضور جمعی از مدیران و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه کشور در حرم مطهر سید جلال الدین اشرف (ع) - برادر امام رضا (ع) در آستانه اشرفیه برگزار شد.

آثار ارسالی بخش اصلی جشنواره (مطبوعات، خبرگزاری و پایگاه های خبری) شامل ٣٩٧ اثر در رشته «تیتر»، ٦٨ «سرمقاله و یادداشت»، ١٠٧ «خبر»، ٧٩ «گزارش»، ٦٥ «مصاحبه»، ١٤٩ «مقاله» و ١١٤ «عکس» بود که در بخش عکس محمد صادق حسینی ،عکاس انجمن سینمای جوانان استان فارس موفق به کسب مقام اول شد.

داوران این دوره ازجشنواره را احمد توکلی، رضا مقدسی، بیژن مقدم، علیرضا ملکیان و اکبر نصرالهی از اساتید برجسته دانشگاه و فعالان رسانه به عنوان هیأت داوران جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در رسانه های کشور برعهده داشتند.

پیش از این محمد صادق حسینی در مسابقه عکس با موضوع «آب» در کشور ترکیه روبان افتخار این مسابقه را کسب کرد؛ در نخستین جشنواره عکس مجله شهرکتاب توانست در بخش تک عکس جایزه سوم را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، این عضو عکاس انجمن سینمای جوانان شیراز برنده پنج مدال طلای جایزه آساهی شیمبون ژاپن است.