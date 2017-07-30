تهران میزبان جام جهانی کشتی سال ۲۰۱۸ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بنی تمیم با بیان این مطلب افزود: ایران میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی در سال آینده میلادی را با موافقت اتحادیه جهانی کشتی کسب کرده است.



وی خاطر نشان کرد: علاوه بر تهران، یک استان دیگر نیز کاندیدای میزبانی مسابقات است که بزودی تعیین تکلیف می شود. البته اردبیل و اهواز هم متقاضی میزبانی جام جهانی بودند که نتوانستند طبق جلسات فی مابین پیگیری های خود را ادامه دهند.