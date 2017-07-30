۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵

تهران میزبان جام جهانی کشتی سال ۲۰۱۸ شد

نایب رئیس فدراسیون کشتی گفت: تهران را برای میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۸ میلادی به اتحادیه جهانی کشتی معرفی کرده ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بنی تمیم با بیان این مطلب افزود: ایران میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی در سال آینده میلادی را با موافقت اتحادیه جهانی کشتی کسب کرده است.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر تهران، یک استان دیگر نیز کاندیدای میزبانی مسابقات است که بزودی تعیین تکلیف می شود. البته اردبیل و اهواز هم متقاضی میزبانی جام جهانی بودند که نتوانستند طبق جلسات فی مابین پیگیری های خود را ادامه دهند.

