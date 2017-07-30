علت سبز شدن عضله سینه مرغ/این موضوع ربطی به آلودگی و بیماری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه در خصوص شایعات منتشره شده در فضای مجازی در خصوص آلودگی گوشت مرغ و سبز شدن عضله سینه مرغ و ربط دادن این قضیه به استفاده از هورمون در پرورش مرغ گوشتی با انتشار مطلبی به روشنگری به تنویر اذهان عمومی پرداخت.

مصرف کنندگان محترم توجه داشته باشند که سبز شدن عضلات سینه مرغ تنها یک سندورم ناشی از عدم خونرسانی کامل به عضله عمقی سینه و یا نگهداری مرغ زنده در شرایط نامناسب است که در ظاهر قابل مشاهده و تشخیص نیست.

کمبود اکسیژن در سالن های پرورشی از جمله عواملی است که در این عارضه تاثیرگذار است، عضله سبز عارضه ای است که بیشتر به دلیل کمبود اکسیژن در بافت های بدن مرغ اتفاق می افتد به خصوص بافت سینه که به خاطر بال زدن های مکرر که ممکن است اکسیژن کافی به آن نرسد.

لازم به توضیح است که این موضوع ارتباطی به عفونت و بیماری باکتریایی و تزریق هورمون ندارد و برخلاف اظهارات کذب منتشر شده که سبز شدن عضله سینه مرغ به تزریق هورمون نسبت داده شده باید توجه داشت که تزریق هورمون غیرمنطقی و غیرعلمی است؛ چراکه اصولا هورمون پایه پروتئینی داشته و اسید های معده آن را از بین می برد و همچنین باید در صورت استفاده از هورمون تزریقی به تک تک طیور یک مرکز تزریق صورت گیرد که این امر هم غیرمنطقی است و هم مقرون به صرفه نیست.

همچنین در کشتارگاه های صنعتی مرغ کادر نظارت بهداشتی توسط دکتر دامپزشک و یک کارشناس دامپزشکی به صورت مستمر انجام می گیرد، اما این عارضه در ظاهر هم قابل تشخیص نیست و تنها در هنگام باز شدن سینه قابل رویت است.

از سوی دیگر شهروندان توجه داشته باشند که در صورت مشاهده این عارضه در مرغ اگر گوشت بوی نامطبوعی نداشته باشد می توانند قسمت تغییر رنگ داده شده را جداسازی و بقیه را مصرف کنند، چرا که هیچ گونه خطری برای سلامت آنها نخواهد داشت.

لازم به توضیح است انتشار فایل های تصویری و متن های منتشر شده در فضای مجازی که مبتنی بر نشر اکاذیب توسط افراد غیر کارشناس است تنها موجب تشویش اذهان عمومی و باعث ضربه به صنعت پرورش طیور کشور و کاهش مصرف مرغ در جامعه می شود.

مصرف کنندگان محترم می توانند با اطمینان خاطر و بدون دغدغه فرآورده های خام پروتئینی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مجاز تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت داشتن هرگونه سوال، انتقاد و یا پیشنهاد با سامانه تلفنی ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان تماس حاصل کنند.