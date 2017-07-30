۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۳

در نودمین سال تاسیس ارتش انجام شد؛

درخواست برای ایجاد ارتش قدرتمندتر چین/ رونمایی موشک جدید بالستیک

رئیس جمهور چین در مراسم نودمین سالگرد تاسیس ارتش این کشور خواستار ایجاد ارتشی قدرتمندتر از همیشه برای مقالبه با دشمنان متجاوز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین، امروز یکشنبه در مراسم نودمین سالگرد تاسیس ارتش این کشور خواستار ایجاد ارتشی قدرتمندتر از همیشه شد.

به گفته شی، برای مقابله با دشمنان متجاوز چین نیازمند ارتشی قدرتمندتر از همیشه است.

مراسم نودمین سال تاسیس ارتش چین با انجام رژه و رزمایش از سوی بخش های مختلف ارتش این کشور در حال برگزاری است.

 در طول برگزاری رزمایش نظامی در چین، شی جینپینگ رئیس جمهور چین حاضر بود و طی سخنانی تاکید کرد این کشور نیازمند ارتشی قوی تر از گذشته است. 

در این مراسم همچنین از جدیدترین موشک بالستیک قاره‌پیمای چین به نام «DF-31AG» در نودمین سالگرد تأسیس ارتش این کشور رونمایی شد.

عبدالحمید بیاتی

