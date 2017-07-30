درخواست برای ایجاد ارتش قدرتمندتر چین/ رونمایی موشک جدید بالستیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین، امروز یکشنبه در مراسم نودمین سالگرد تاسیس ارتش این کشور خواستار ایجاد ارتشی قدرتمندتر از همیشه شد.

مراسم نودمین سال تاسیس ارتش چین با انجام رژه و رزمایش از سوی بخش های مختلف ارتش این کشور در حال برگزاری است.

در این مراسم همچنین از جدیدترین موشک بالستیک قاره‌پیمای چین به نام «DF-31AG» در نودمین سالگرد تأسیس ارتش این کشور رونمایی شد.