خبرگزاری مهر- کیومرث کلانتری*: سبزپوشان سختکوش و سلحشوری که شجاعانه و بی‌ادعا، چشمان تیزبین و نگرانشان، بی‌وقفه پهنه‌های وسیع مناطق حفاظت شده‌ی این سرزمین را می‌نگرند و برای پاسداری از عرصه‌های طبیعی و حیات وحش، از فدا کردن جان خویش که گرانبهاترین و ارزشمندترین هدیه‌ی آفریدگار به آدمی است نیز، دریغ ندارند.

این مناسبت، از آنجاکه بر اساس سال هجری قمری است، در تقویم خورشیدی، تاریخ یکسان سالیانه ندارد و امسال این روز خجسته با ۱۳ مرداد متقارن شده است.

در سطح بین المللی هم، روزی به نام روز جهانی محیط‌بان یا رنجر (World Ranger Day) نامگذاری شده است که همزمان با روز ۳۱ جولای ( ۹ مرداد) سال ۲۰۰۷، مصادف با پانزدهمین سالگرد تاسیس فدراسیون بین المللی محیط بانان (International Ranger Federation – IRF) نامگذاری شده است. در این روز مراسم خاصی مانند روشن‌کردن شمع و یک دقیقه فکرکردن به محیط بانانی که حین انجام وظیفه، جان باخته‌اند تا کاشت یک درخت به عنوان ادای احترام به رنجرهای جهان و آموزش‌های عمومی و بحث وگفتگو و چانه زنی با مسوولان دولت‌ها وحکومت‌ها، انجام می‌شود.

حدود ۱۱ درصد از کل مساحت ایران (یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر) را مناطق چهارگانه‌ی حفاظت شده تشکیل می‌دهند که برای کنترل و حفاظت گیاهان و جانوران و منابع طبیعی آن، به استناد آمار موجود تا آذر ماه ۱۳۹۵، ۳۱۳۰ محیط‌بان به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی در استخدام این شغل دشوار و حساس هستند که در مقایسه با تعداد آنها در کشورهای پیشرفته، بسیار کم و حدود ۱ به ۵ است. بنابراین طبیعی است که انتظار داشته باشیم محیط بانان پرتلاش و فداکار، ضمن متحمل شدن سختی‌های زیاد در چنین شغلی، نتوانند بطور کامل از تخریب محیط زیست، کشتارحیات وحش و انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری، جلوگیری کرده و حاصل این فرآیند حفظ بوم سازگان و منابع طبیعی کشور باشد.

با افزودن مشکلات ناشی از نبود حمایت‌های زیرساختی که اصلی‌ترین آنها، قوانین قدیمی و ناکارامد در دفاع از محیط‌بان برای انجام وظایف محوله، و در تشخیص جرم و مجازات متناسب با آن در حوزه‌ی محیط زیست، به منظور پیشگیری از وقوع جرایم است، و همچنین علی رغم اقدامات مثبتی که برای ارتقای معیشت و رفاه محیط‌بانان صورت گرفته، با توجه به کمبود یا نبود لوازم و تجهیزات مورد نیاز و به تعداد کافی به دلیل عدم اختصاص بودجه و اعتبار متناسب با آنچه بر عهده‌ی سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است، می‌توان دریافت که محیط بانان، انسان‌های ازخودگذشته‌ای هستند که بر سر پیمان خود با همه‌ی زیستمندان، نه فقط از سر وظیفه، که از سر عشق، ایثارو غیرت ایستاده‌اند.

دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست در راستای ارتقای دانش و مهارت و در نتیجه کارایی بیشتر همکاران محیط‌بان، با برنامه‌ریزی دو دوره‌ی آموزش‌های عمومی و تخصصی در دو نوبت در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵، میزبان تعداد ۱۴۰۰ نفر از محیط‌بانان عزیز برای بازآموزی در آموزشکده‌ی محیط زیست بود. زیرا بر این باور است که افزایش آگاهی و کسب مهارت‌های بیشتر و همچنین آشنایی با مباحث ارتباطات انسانی و ایجاد زمینه‌ی مناسب برای مشارکت‌های بومی مردمی توسط این بازوی ارزشمندِ سازمان حفاظت محیط زیست، می‌تواند از ایجاد بسیاری از مشکلات محلی و منطقه ای، جلوگیری کرده و از آسیب‌های ناشی از به روز نبودن دانش و مهارت آنها، بکاهد.

همچنین این دفتر از سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵، به منظور آشنایی بیشتر نوجوانان با محیط‌بانان و شغل حساس و پراهمیتِ محیط‌بانی و نیز آشنایی بیشترآنان با بوم سازگانِ خود و مناطق حفاظت شده، اجرای طرح "ساعتی با محیط بان" را در مدارس کشور، با هدف یک گام به سوی فرهنگ سازی و تربیت نسلی که دارای سواد محیط زیستی باشند، آغاز کرده و ادامه می‌دهد.

از آفریدگار بزرگ برای همکاران عزیزمان در کسوت سبز محیط‌بانی، توان روزافزون، موفقیت در انجام وظایف مقدسِ خود و تندرستی خواستاریم و امید آن داریم که با افزایش آگاهی مردم نسبت به اهمیتِ داشتنِ محیط زیستی سالم، هر فرد ایرانی، خود یک محیط بان باشد.

*مدیر کل آموزش سازمان حفاظت محیط زیست