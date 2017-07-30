به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که در ۶ ماه گذشته عملیات‌های بزرگی علیه داعش در این کشور انجام شده که در نتیجه آن هزار و ۶۴ عضو داعش از جمله ۵۰ فرمانده این گروه تروریستی کشته شده‌اند.

«دولت وزیری» سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که حضور قوی داعش در افغانستان محسوس نیست و فعالیت این گروه محدود شده‌است.

وی تصریح کرد که ما نمی توانیم حضور داعش و تحرکات این گروه تروریستی در افغانستان را رد کنیم اما باید بگوییم که داعش به اهدافی که در افغانستان داشته، نرسیده است.

وزیری در ادامه گفت که در ۶ ماه گذشته در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغانستان و نیروهای خارجی در ولایت‌های «ننگرهار»، «کنر» و شماری از ولایات شمالی این کشور، داعش شدیدا سرکوب شده و در این مدت هزار و ۶۴ تن از گروه داعش کشته، ۷۴ نفر زخمی و ۱۲ فرمانده این گروه نیز اسیر شده‌اند.

لازم به ذکر است که داعش حدود ۲ سال پیش برای نخستین بار «شینوار» و «ننگرهار» افغانستان آغاز به فعالیت کرد.

بر اساس اطلاعات وزارت دفاع افغانستان اکنون شماری داعشیان از هزاران به صدها نفر رسیده و با گذشت زمان این گروه روز به روز در افغانستان تضعیف می شود.

لازم به ذکر است که در حالیکه مقامات وزارت دفاع افغانستان از تضعیف داعش در این کشور خبر می دهند که این گروه تروریستی به حملات انتحاری و انفجاری روی آورده که از سال گذشته به این سو منجر به کشته شدن غیر نظامیان بسیاری در افغانستان شده است.