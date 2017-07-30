به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، ناصر بهزاد، رایزن بازرگانی کشورمان در عراق در این زمینه گفت:در نشستی که با وزیر دارایی عراق برگزار شد، مسائلی چون مشکلات موجود در گمرکات عراق، ضرورت افزایش ترخیصکاران عراقی برای تسهیل صادرات ایران به این کشور، اتخاذ تدابیر لازم برای رفع معضل هزینههای غیرقانونی و ابراز نگرانی از افزایش تعرفههای وضع شده برای کامیونهای ایرانی و همچنین لزوم رفع برخی ضوابط وضع شده از سوی شورای استانهای مرزی عراق برای اعمال هزینه به کالای عبوری ایران مذاکره و تأکید شد.
وی افزود: در این نشست بر مسائل مشترک مهمی همچون لزوم برنامهریزی وزارت دارایی عراق برای افزایش سقف اعتبارات بانکی عراق و توجه به تخصیص منابع لازم در افزایش کمک به ایجاد رویکرد همکاریها با هدف رونق روابط بازرگانی و تجاری تأکید شد و همچنین طرف عراقی با اذعان به پیچیدگی فرآیند اجرای مقررات در کشور متبوع خود خواستار اجرایی شدن تفاهمات فیمابین در اسرع وقت شد.
همچنین در این نشست مقرر شد کمیتهای جهت هماهنگی دستگاههای ذیربط عراقی و با هماهنگی وزارت امور خارجۀ این کشور تشکیل گردد تا پاسخگوی هرچهبهتر موضوعات مشترک باشد، همچنین ساماندهی فوری شرکتهای ترخیص کنندۀ عراقی در دستور کار طرف عراقی قرار گرفت.
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