  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۲

رئیس اتاق ایران عنوان کرد؛

رکورد تولید شکر شکست /۵ برابر شدن عملکرد تولید

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه به ازای هر مترمکعب آب در سال ۸۱، ۱۲۰ گرم شکر تولید شد و این عدد در سال ۹۵ به ۶۰۰ گرم رسید، گفت: با ثبت این رکورد، ما در این بخش شاهد پیوند علم و عمل هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در مراسم جشن ملی تولید شکر با بیان اینکه دستیابی به رکورد قابل توجه تولید شکر در تاریخ ۱۲۰ ساله این صنعت بی سابقه بوده است اظهار داشت: این اتفاق در حالی رخ داد که مایه اصلی تولید این محصول یعنی آب در یک شرایط استثنایی و بحرانی در کشور قرار دارد اما خوشبختانه ما شاهد هستیم که با استفاده از آب کمتر و سطح زیر کشت کمتر، رسیدن به این پست محقق شده است.

وی تصریح کرد: ما شاهد پیوند علم و عمل در بخش کشاورزی هستیم.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: رکورد تولید شکر نشان می دهد که وقتی می گوییم می توانیم در شرایط غیر متعارف، کارهای بزرگ انجام بدهیم، حرف بی اساس نمی زنیم و این کار امکانپذیر است.

شافعی با بیان اینکه در سال ۸۱ به ازای هر مترمکعب آب، ۱۲۰ گرم شکر تولید شده است گفت: این عدد در سال ۹۰ به ۴۳۷ گرم و در سال ۹۵ به ۶۰۰ گرم رسیده که یک اقدام و رکورد بسیار فوق العاده است.

