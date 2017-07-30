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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴

داوران جشنواره ملی تئاتر رضوی معرفی شدند

داوران جشنواره ملی تئاتر رضوی معرفی شدند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی داوران جشنواره ملی تئاتر رضوی را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرخنده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی داوران مرحله نهایی دوازدهمین جشنواره تئاتر رضوی را حسین مسافرآستانه، پیام دهکردی و سعید اسدی معرفی کرد.

وی افزود: از ۱۳۳ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره، ۴۴ اثر به بخش بازخوانی رسیدند و در نهایت هشت اثر برای بخش نهایی انتخاب شدند.

فرخنده تصریح کرد: تالار گلشن و پلاتو شمس میزبان نمایش های جشنواره تئاتر رضوی خواهند بود و هشت اثر از استان های فارس، خوزستان، کرج، قم، خراسان رضوی، خراسان شمالی و قزوین طی روزهای دوشنبه ۹ مردادماه جاری و سه شنبه ۱۰ مردادماه به روی صحنه خواهند رفت.

وی از اجرای یک نمایش از خراسان شمالی در بخش جنبی جشنواره نیز خبر داد و اظهار کرد: همچنین دو نمایش نیز از استان های اصفهان و فارس به عنوان نمایش های مهمان در دو شهرستان اسفراین و شیروان به روی صحنه خواهند رفت.

دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی از ۸ تا ۱۱ مردادماه جاری در بجنورد، مرکز خراسان شمالی برگزار می شود.

کد مطلب 4044972

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