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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۸

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خبر داد:

وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در سیستان و بلوچستان

وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در سیستان و بلوچستان

زاهدان - کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: وزش باد شدید از روز دوشنبه تا اوایل هفته آینده در شمال استان موجب گرد وخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا می شود.

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی با افزایش شیب فشاری در نوارشرقی کشور، از روز دوشنبه سرعت بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان سیستان و بلوچستان افزایش می یابد و تا اوایل هفته آینده سبب خیزش گردوخاک و در نقاط مستعد موجب طوفان گردوخاک می شود.

وی افزود: وزش باد طی روزهای سه شنبه تا جمعه شدید تر است و ضمن کاهش شدید دید سبب کاهش کیفیت هوا و حرکت شن های روان نیز می شود.

وی ادامه داد: از همین رو به سبب طوفان شن اختلال تردد درجاده های مواصلاتی شمال و نوار غربی استان سیستان و بلوچستان و پروازهای فرودگاه زابل بسیار محتمل است. 

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: طی این مدت در سایر نقاط استان افزایش غلظت غبار و در برخی ساعات باد شدید و گردوخاک انتظار می رود.

وی گفت: از همین رو توصیه می شود در خصوص عدم تردد غیرضروری بویژه افراد آسیب پذیر در زمان غبارآلودشدن هوا در فضای باز و رعایت حداکثری مقررات رانندگی در هنگام طوفان گردوخاک وشن و همچنین آماده باش مراکز بهداشتی و درمانی اقدامات لازم انجام شود.

کد مطلب 4044979

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