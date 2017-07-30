به گزارش خبرگزاری مهر، چیدمان «سایه بان بوریایی» که توسط گروه «موومان» و با شرکت بیش از چهارصد خواهر و برادر از اقصی نقاط جهان و با طراحی و کارگردانی آرش فناییان در حال اجرا است، ۶ مرداد افتتاح شده و تا ۱۲ مرداد در قالب اینستالیشن برپا خواهد بود. رویا شاهنده، آرزو خیری، کیانا وحیدی منش، بابک قاسم زاده اصل، کیمیا اوجبی، ماهگل سرشت احمدی، رُزا کریمی و افشین زارعی از جمله هنرمندانی هستند که در اجرای این آیین با فناییان همکاری کرده اند.

آرش فناییان، طراح و کارگردان این چیدمان درباره چگونگی شکل گیری آن گفت: پنج هفته پیش، فرهنگسرای ابن سینا اینستالیشنی با سوژه دهه مهرورزی و کرامت به من سفارش داد و پیرو این سفارش، ایده ای مبنی بر برگزاری اینستالیشنی با موضوع مهر خواهر و برادری و به شکل استفاده از عکس های پرسنلی خواهر و برادرانی زیر ۹ سال از تمام ملیت ها و نژادهای گوناگون جهان به ذهنم رسید. بلافاصله برای اجرای این ایده، اقدام به انتشار دو زبانه اعلانی در فضای مجازی مبنی بر ارسال عکس و آمادگی علاقمندان به شرکت در چیدمانی با ابژه «مهر خواهر و برادری» کردم و سپس از طریق دوستان، آشنایان و دیگر روابطی که ممکن بود، عکس های خواهر و برادرهایی از اقصی نقاط جهان را دریافت و جمع کردم که این عکس ها هم اکنون در این چیدمان حاضرند.

فناییان ادامه داد: در واقع دهه کرامت اسباب این اتحاد جهانی را فراهم آورده است و در بخشی از این چیدمان، عکس های پرسنلی خواهر و برادرهایی زیر ۹ سال از ملیت ها و نژادهای گوناگون جهان را از پشت دار گبه‌ای به نظاره می نشینیم.

این نمایشگاه تا ۱۲ مرداد در گالری های فرهنگسرای ابن سینا دایر است و علاقمندان می توانند صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۵ الی ۱۹ به این فرهنگسرا واقع در شهرک قدس، خیابان ایران زمین شمالی مراجعه کنند.